Cuauhtémoc Blanco, ¿quiere o no el Mando Único en Cuernavaca?

Ciudad de México

El ex futbolista y alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco demostró que lo que le molesta del Mando Único, la nueva corporación policiaca impulsada por el gobernador Graco Ramírez, no es ni los policías, ni la estrategia, ni el modelo que propone, sino que sea el comisionado Alberto Capella el encargado de dirigir a la corporación policial.



Hasta hace tres días, pocos detalles había dado Cuauhtémoc Blanco sobre las razones por las que sacaría al Mando Único de Cuernavaca, aunque desde que era candidato a la alcaldía morelense dijo que el nuevo esquema policial, que unifica en una sola corporación a las 33 policías municipales en Morelos, no permanecería a cargo de la seguridad de la capital que gobernará a partir del 1 de enero de 2016.

Ante estas declaraciones, el comisionado Alberto Capella calificó la postura del ex futbolista como "ocurrencias" y lo exhortó a reconsiderar su postura sobre eliminar al Mando Único en Cuernavaca.

Y la postura de Cuauhtémoc Blanco sobre el Mando Único cambió... pero no como lo esperaba el comisionado Capella.

Durante su campaña como candidato del Partido Social Demócrata (PSD), el ex futbolista dijo varias veces que sacaría el Mando Único de Cuernavaca con la justificación de que el nuevo modelo policiaco no dio resultados en seguridad.

"Primero tenemos que quitar el Mando Único, porque creo que no ha servido, no ha dado resultados. Vamos a subirle el sueldo a los policía y motivarlos para que hagan bien su trabajo. Aquí lo importante es que estemos todos los ciudadanos convencidos que estamos mal en seguridad en Cuernavaca y en Morelos", dijo Cuauhtémoc Blanco el 8 de mayo en entrevista con El Universal.

En los siguientes meses, antes y después de las elecciones del 7 de junio, Cuauhtémoc Blanco reiteró su postura de remover al Mando Único de Cuernavaca y la justificó con la falta de resultados y el rechazo ciudadano al nuevo mando policial.

"Lo del Mando Único creo que la gente no lo quiere y tú tampoco lo quieres, creo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, me voy a poner a trabajar. Yo tampoco quiero el Mando Único, creo que la gente no está contenta con el Mando Único y en eso vamos a trabajar, vamos a trabajar por tener una seguridad, porque yo se lo prometí a la gente", dijo Cuauhtémoc Blanco el 1 de septiembre de 2015 en la entrega recepción del municipio de Cuernavaca.

Luego fue el jefe del sector seguridad y justicia del equipo de transición de Cuauhtémoc Blanco, Carlos de la Rosa Segura, quien explicó la propuesta para sustituir al Mando Único: regresar a la policía de proximidad a Cuernavaca, aumentar el salario y prestaciones a los policías, dar mejor equipo y capacitación, y realizar una reestructuración de la corporación policiaca del municipio, con ayuda del gobierno federal.

En respuesta, el 20 de septiembre, el comisionado Capella calificó las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco como "ocurrencias" y advirtió que si la capital se sale del Mando Único tendría que retirar el armamento, la tecnología, el personal y las patrullas que la Comisión Estatal de Seguridad brindó al municipio.

Luego de los dimes y diretes con Capella, Cuauhtémoc Blanco cambió su postura: dijo que no era el Mando Único sino Capella quien no funcionaba, y pidió al gobernador Graco Ramírez reconocer que no es el modelo policiaco sino la implementación de éste la que falla.

"Con mi equipo, estaremos dispuestos a debatir sobre la implementación del Mando Único en Cuernavaca, siempre y cuando el Gobierno del Estado admita que han existido errores y abusos en la implementación de dicho modelo, lo que ha generado desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y por tanto repudie al Mando Único", dijo Blanco en un comunicado difundido el 17 de octubre.

Luego, el alcalde electo de Cuernavaca dijo que no era el modelo policiaco sino el propio comisionado Capella el que no había logrado resultados.

"Es importante que quienes operen el Mando Único sean personas confiables y cercanas a la gente para que los reconozcan como autoridades. En el caso de Morelos, lo que no ha funcionado es el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, que desde su inicio tuvo que ser nombrado comisionado por no ser residente del estado", dijo.