Organizador de fiestas clandestinas merodea en Bugambilias

Guadalajara

Una camioneta estacionada sospechosamente llamó la atención hace unos días de los vecinos de la calle Remansos de los Lirios en el fraccionamiento Bugambilias. En su interior estaba un hombre a quien identifican como el dueño de la finca donde se llevaban a cabo fiestas con menores de edad, donde se presume les vendían alcohol y drogas y rentaban cuartos para que mantuvieran relaciones sexuales, hasta que el lugar fue intervenido por la Policía de Zapopan la noche del 26 de enero pasado.

Los vecinos relataron a MILENIO Jalisco que dieron aviso a la Comisaría de Seguridad Pública municipal sobre la presencia del sujeto, quien se retiró. Después volvió a merodear la zona, esta vez estacionándose afuera de un jardín de niños cercano y causando mayor zozobra a los padres de familia que nuevamente se quejaron. De nuevo se retiró. El domingo pasado lo volvieron a avistar, dando una vuelta frente al inmueble de su propiedad, pero según los testimonios recabados, no se estacionó.

El inmueble señalado en Remansos de los Lirios es custodiado por una patrulla de Zapopan y mantiene los sellos de clausura, lo que pudo atestiguar este medio. El vecino incómodo, es descrito como un sujeto "de alrededor de cuarenta años", quien se dedicaba a la organización de fiestas para sacar provecho de menores de edad que no tienen acceso a un antro.

Desde el año pasado, los vecinos denunciaron a la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias la realización de fiestas privadas y se quejaron de una "casa-antro" funcionando en este vecindario residencial. Tras el operativo policiaco de hace tres meses y medio, creyeron que el problema estaba solucionado. Ahora están molestos porque está libre y además temerosos.

"Al sujeto lo soltaron a los quince días, no obstante que le levantaron cargos por la posesión de armas de fuego y drogas, por cuestiones graves... es una burla", indicó uno de los entrevistados.

Otra vecina, madre de familia del kínder vecino enfatizó "la incertidumbre que causa que (el sujeto) ande merodeando, aunque sea su casa".

"Si hay una patrulla es por algo, si quiere meterse no sabemos, violaría los sellos, no sabemos, pero mientras no se conozca de una resolución legal no debería andar por aquí", opinó.

Los habitantes de Remansos de los Lirios mencionaron que en enero tuvieron el apoyo del presidente municipal, Pablo Lemus, quien ordenó el operativo. Después, y hasta la fecha, nadie se ha acercado para darles alguna información oficial sobre el caso. Ni siquiera por la reciente presencia de su vecino.

Las fiestas

Fue el propio gobierno municipal de Zapopan el que informó sobre las fiestas 'clandestinas' en Bugambilias. El 26 de enero pasado la corporación zapopana encabezó el operativo en la finca de Remanso de los Lirios –hoy bajo resguardo-, tras recibir varios reportes ciudadanos. Gracias al trabajo de inteligencia, infiltró a dos policías a la fiesta en la cual se localizaron 35 adolescentes, incluidos menores de once, doce, trece y catorce años de edad. En el lugar fueron detenidos cuatro adultos, tres hombres y una mujer, entre ellos el dueño de la residencia, señalados por la presunta venta de drogas (se decomisaron envoltorios con gránulos con características de la droga conocida como cristal y una bolsa con vegetal verde con las características de la mariguana) y portación de armas de alto calibre.

La residencia era utilizada para realizar fiestas en las que presuntamente se vendía droga y alcohol a menores de edad, y se rentaban horny rooms (habitaciones con colchones para que pudieran tener relaciones sexuales). Los adolescentes eran contactados a través de redes sociales, por WhatsApp y Facebook.

SRN