Ingeniero acusado por colapso en 19-S salió de prisión, dicen familiares

Ciudad de México

Luego de más de tres meses detenido, fue liberado el arquitecto e ingeniero Jaime Smith Ríos, quien fue acusado de homicidio por el colapso del edifico Zapata 56 durante el terremoto del 19 de septiembre, informaron sus familiares.

"Anoche fue liberado", dijo vía telefónica a Milenio su hermana, quien reiteradamente insistió con otros familiares que Smith Ríos era inocente, pues no era el Director Responsable de Obra (DRO) y no había firmado la autorización de uso y ocupación del edificio de Zapata 56, en el cual murieron dos personas.

El 26 de octubre, la Procuraduría capitalina informó que Smith Ríos, de 58 años, fue detenido en el Estado de México y llevado ante un juez en el Reclusorio Sur por el delito de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO), en el sentido de que fue omiso en los riesgos de una obra que no cumplía con los requisitos mínimos estructurales.

Aquel día, el procurador Edmundo Garrido dijo en conferencia de prensa que según el peritaje forense que realizó la Procuraduría, la memoria de cálculo del inmueble no corresponde con las conjeturas estructurales; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, tampoco contaba con aceros y dimensiones para soportar la edificación, y no tenía la constancia de seguridad estructural.

Fue la primera orden de aprehensión cumplimentada por los derrumbes del sismo del 19 de septiembre.

Jaime Smith Ríos aseguró durante su audiencia inicial que nunca fue el responsable de la obra en Zapata 56, en la colonia Portales Sur, y explicó que fue contratado como responsable únicamente de las instalaciones de fluidos, no de la construcción de losas y castillos.





jbh