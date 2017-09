Vuelca vehículo tras ser impactado por tráiler en carretera a Laredo

Ciénega de Flores

Un automóvil volcó tras ser chocado y arrastrado por un tráiler en la carretera a Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

Según las primeras declaraciones, el conductor del vehículo compacto, identificado como Rafael Villalobos, transitaba por la carretera cuando el tráiler se incorporó a la misma arteria por la calle Águila Azteca.

“El tráiler dio una vuelta no permitida… no trae luces en la caja, no alcancé a percibir, a frenar y por ende fue el impacto” declaró Villalobos.

El vehículo fue arrastrado unos metros hasta que el trailero, identificado como Martín Caballero, frenó la unidad.

Al lugar arribó la compañía de seguros del operador del tráiler.

No se reportaron personas lesionadas.