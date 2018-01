Vivo, Marco aparece en el Estado de México

México y Edomex

Luego de cinco días de desaparecer tras ser detenido por elementos de la Policía Preventiva de Ciudad de México, Marco Antonio Sánchez Flores fue localizado en el municipio Melchor Ocampo, Estado de México, con golpes y desorientado.

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer los hechos y comentó que sus padres lo reconocieron al tener una fotografía en sus manos.

“Quiero decirles que ha sido enviada una fotografía a los padres de Marco Antonio Sánchez. Tuve oportunidad de hablar con su mamá y me dice que sí es su hijo, eso es lo que ella refiere; sin embargo, va camino a encontrarse con él a fin de tener ciento por ciento de certeza”, dijo.

La presión social, la exigencia de organizaciones civiles y de derechos humanos, pero sobretodo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia la preparatoria, fueron determinantes para que el gobierno capitalino movilizara a policías de Investigación, ministerios públicos y fiscales para ubicar al menor de 17 años de edad.

Sus padres hablaron de una desaparición forzada y alertaron la necesidad de tenerlo de vuelta en casa y con vida, como salió la mañana del 23 de enero para visitar a su amigo Roberto en las inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús.

Las autoridades capitalinas insistieron que solo era una ausencia de la que tomó conocimiento, dos días después, el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes.

“Lo importante hoy es que se acredita que no es una desaparición forzada, se acredita y hay elementos indiciarios que corroboran las primeras declaraciones de los elementos policiacos”, dijo el jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida.

Al sumarse a la indignación que generó la noticia, Mancera advirtió que por investigaciones realizadas por la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas, el estudiante estaba vivo y su búsqueda se intensificaba en la zona connurbada de Tlalnepantla.

“La indignación que se generó con la noticia de que una persona, en este caso un joven, había sido objeto de una detención arbitraria o desaparición forzada, la entendemos la compartimos, es más, nos sumamos a ella y en cualquier caso si así hubiera sucedido”, comentó.

Dijo que la SSP había iniciado una investigación interna contra cuatro policías preventivos, que la Fiscalía Antisecuestros integraba una carpeta de investigación, que la Subprocuraduría de Atención a Víctimas acompañaba a la familia del menor desaparecido.

Al mismo tiempo daban la información solicitada por la queja que interpusieron los padres del adolescente ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina, en tanto que la Policía de Investigación se dio a la tarea de analizar la geolocalización del celular del estudiante.

Trabajo conjunto

El procurador capitalino entabló comunicación con la Fiscalía del Edomex para pedir colaboración institucional en Tlalnepantla, mientras que la SSP se dio a la tarea de reunir los sistemas GPS de la patrulla, material audiovisual, bitácoras y fatigas de los uniformados involucrados.

También allegaron al MP las grabaciones de radio que corresponden a la frecuencia del sector Hormiga en el lapso de tiempo en el que ocurrieron los hechos y los videos de la detención en los que se observa la realización de la misma y se corrobora la participación de los policías Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Mancera insistió que el celular de Marco “se ubicó en el lugar de la detención el 23 de enero y en las inmediaciones de la preparatoria 8 (donde estudia) el día 25 aproximadamente a las 16:30 horas”.

“Los policías manifestaron que efectivamente hicieron la detención, que lo subieron a la patrulla, pero que al no encontrar a la parte denunciante en el lugar permitieron que el menor se retirara de las inmediaciones de El Rosario”.

Las protestas

Marco fue descrito por sus padres como un joven que desde temprana edad mostró gusto por las artes marciales y el arte, que estudiaba el bachillerato en la Prepa 8 y acostumbraba tomar fotografías que después mostraba a su familia.

El pasado 23 de enero, el estudiante esperaba a su amigo en la colonia El Rosario frente a un grafiti y al paso de un peatón le pidió tomar una gráfica con su teléfono celular. Fue ahí cuando un policía se acercó y lo acusó de participar en un robo.

La acusación fue rechazada por Marco y su amigo, pero los uniformados lo sometieron, lo golpearon y esposaron. Para ese entonces ya eran cuatro policías. Roberto se opuso a que lo subieran a una patrulla, pero lo dejaron a la deriva, tan solo le comunicaron que sería trasladado a la Agencia 40 del Ministerio Público.

La llamada de alerta a los padres del menor de edad llegó ese 23 de enero y comenzó la búsqueda. El jefe de familia denunció omisiones y falta de información de servidores públicos de la procuraduría capitalina.

El caso se ventiló en las redes sociales, organismos defensores de derechos humanos hablaron de una desaparición forzada, de abuso de autoridad de los policías preventivos, pronto se sumó a la presión social la CDHDF que inició una queja en su primera visitaduría, además de la UNAM.

“Manifestamos un enérgico rechazo por la detención arbitraria del alumno, se exige la presentación pública e inmediata de Marco Antonio Sánchez y se demanda la investigación exhaustiva de los hechos”, indicó la universidad.

Organizaciones sociales y familiares de Marco Antonio acordaron realizar una manifestación en el Ángel de la Independencia para exigir la reaparición del estudiante.

A partir de las 13 horas de ayer se fueron sumando jóvenes y familias enteras, quienes con pancartas y consignas exigían a las autoridades esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

En entrevista, Magnolia Sánchez, media hermana de Marco, lamentó la falta de acción de parte de las autoridades y rechazó que durante la detención se hubieran seguido los protocolos.

“Si se hubieran activado todos los protocolos, hubieran contactado a los padres, las cámaras servirían y curiosamente en ese momento no sirven, si ellos revisaran esos videos se darían cuenta que golpear a un joven no forma parte del protocolo”, dijo.

Recordó que desde el día de los hechos, los padres intentaron levantar un acta por su desaparición pero las autoridades lo impidieron bajo el argumento de que debían transcurrir 48 horas.

Llama el procurador

Fue hasta el pasado sábado cuando la madre de Marco Antonio recibió una llamada del procurador capitalino, Edmundo Garrido, para ponerse a disposición de la familia.

Magnolia incluso señaló que las autoridades se pronunciaron respecto al caso cuatro días después, cuando el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, se refirió “a un incidente con un joven que se encontraba extraviado”.

“Ya no me siento seguro y es lo que más me preocupa, que como joven le tengas miedo a la policía, le tengas miedo a las autoridades que son, en teoría, los que debían cuidarte, pero cómo joven no te sientes seguro“, dijo Aldair, uno de los manifestantes.

Lo ubican las cámaras

El deambular de Marco terminó en el Edomex fue en un puente de la avenida Mario Colín, donde las autoridades lo captaron a través de una cámara de videovigilancia con movimientos imprecisos.

Era la noche de viernes cuando policías estatales se acercaron al joven para tratar de disuadirlo porque ponía en riesgo su vida, por lo que decidieron trasladarlo al juzgado calificador de Tlalnepantla.

Para ese entonces, Marco lucía desaliñado, con severos golpes en la cara y apenas vestía pantalón de mezclilla y playera blanca. Su estancia frente a las autoridades duró unos minutos porque, a pesar de ser menor de edad, fue dejado en libertad, porque no había cometido falta administrativa alguna.

Las imágenes de las cámaras fueron presentadas a los padres de Marco para que lo identificaran y así intensificar su búsqueda en Tlalnepantla con policías municipales y al menos 100 elementos de la Policía de Investigación capitalina.

“En este momento estamos difundiendo la imagen actual de Marco Antonio a través del formato de Alerta Amber y estamos solicitando ayuda a la sociedad civil, hemos contactado con el Observatorio Nacional, entre otras”, puntualizó Mancera.

Para el padre de Marco estos indicios solo lo alentaban saber que su hijo estaba vivo, pero nunca le dio la certeza de que estaba a salvo de cualquier peligro.

“Sí, ya lo vimos, ya lo identificamos, sí es él, pero esas imágenes que nos mostraron son de 20 horas atrás, él ya no está ahí y ahora tenemos que buscarlo por esa zona para tenerlo con nosotros.

“Yo no puedo estar contento ni satisfecho, no sé dónde está, no sé si está bien, lo vimos muy golpeado, caminaba mal y estaba desorientado”, dijo el jefe de familia.

Cuando estas acciones de localización se daban apoyados por las brigadas que organizó la familia del estudiante, la llamada de un vecino del Fraccionamiento Álamos, en el municipio Melchor Ocampo alertó a las autoridades.

El testigo refirió tener a la vista a una persona con las características físicas similares a las de Marco, explicó que deambulaba por las calles de la zona, por lo que de inmediato, elementos de la policía municipal llegaron para resguardarlo.

El joven fue trasladado al Centro de Justicia de Tlalnepantla, donde le realizaron estudios médicos antes de ser entregado a sus padres.

“La información que tenemos es que fue ubicado ya en el Estado de México, derivado de esta presentación que hicimos con las características que fueron difundidas, recibimos una llamada”, puntualizó Mancera.

En Ciudad de México queda vigente la carpeta de investigación que inició la procuraduría capitalina, así como la indagatoria administrativa elaborada por el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública para valorar el actuar de los cuatro policías preventivos que tuvieron contacto con Marco, dos de los cuales se encuentran bajo arresto.