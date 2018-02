Menores podrían normalizar violencia

Monterrey

Por lo regular los seres humanos somos visuales, por ello, situaciones como la que sufrieron ayer los niños de escuelas en la colonia San Ángel, donde fue colocada una manta de un presunto grupo de la delincuencia, impacta en los menores que tienden a normalizar la violencia.

De tal forma, y de acuerdo a Jonathan Castillo Serrato, subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Nuevo León, es de vital importancia y prevención, trabajar con estos menores, sobre todo, en la explicación de que la violencia no es la reacción normal.

"Todas estas situaciones como mantas, presenciar hechos de violencia, incluso hechos aunque sean noticiosos, impactan porque el niño va normalizando la violencia y cree que en esos casos esas son las maneras de llevar a cabo lo que uno quiere.

"Qué quiero decir con esto, que si nosotros no ponemos atención en estos niños y les explicamos por qué motivo no deben normalizar, y por qué motivo no deben de tener una situación donde ellos no reaccionen más que de manera violenta, pues lo único que están aprendiendo ellos es violencia, y en ese caso van a pensar que esa es la manera de resolver las cosas", destacó el funcionario estatal en entrevista telefónica.

Además, señaló, tras hechos como el de ayer en que la mayoría de los menores fue sacado de las escuelas Batallón de San Blás, Dolores García de Naranjo, y Centenario de la Normal, por sus padres, como forma de prevención o que no asistieron a clases por el rumor de una balacera, o por observar a elementos de la autoridad armados dentro de su plantel educativo, provocan un estrés postraumático en los infantes.

"Recordemos que se vivió una época de violencia muy tremenda entre 2009 y 2015, y que todavía venimos arrastrando esa situación, la mayoría de las personas, incluyendo a los niños, nos quedamos con una situación que se llama estrés postraumático.

"Las personas piensan que nada más el estrés postraumático son las personas que lo viven de manera directa (el hecho violento), y no es así, recordemos como en los años que te estoy comentando a las siete de la noche ya no veías a nadie en la calle, dejaron los niños de ir a los parques, a las plazas, entonces todo eso genera una psicosis que hace que las personas reaccionen de manera negativa", indicó.

Hasta el momento, informó Castillo Serrato, la intervención psicosocial en esos planteles educativos la está realizando la Secretaría de Educación, pero, explicó, en caso de requerirse una mayor atención o un seguimiento, personal de la dependencia en que labora se haría cargo de la situación.

"Nosotros estamos coordinados con la Secretaría de Educación y, como intervención primaria para este tipo de casos en específico, existe el área de intervención psicosocial que depende de esta secretaría.

"Y cuando ellos, de alguna manera, al dar la intervención primaria detectan que hay niños que necesitan más intervención, un seguimiento, y no solo ellos, sino la familia que está alrededor, inmediatamente nos hablan a nosotros, pero ahorita por lo pronto ellos son los que están interviniendo de manera primaria en estas escuelas", precisó.

