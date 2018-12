Violencia, ‘heredada’ del gobierno de Mancera

Selene Flores y Pedro Domínguez

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la pasada administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera, dejó niveles de violencia nunca antes vistos en la capital.



“Esa es la entrega que nos hicieron, con índices delictivos que no habíamos visto”, apuntó la mandataria local.



Sheinbaum lamentó la jornada violenta del pasado martes, cuando se registraron cinco homicidios y fueron hallados tres cuerpos en distintas alcaldías de CdMx, por lo que, dijo, reforzará la seguridad en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las dos demarcaciones que registran los mayores índices delictivos.



Adelantó que en breve dará a conocer una estrategia para disminuir los delitos cometidos contra los usuarios del Metro y Metrobús, y para reducir el robo a casa habitación.



NUEVOS PUESTOS OPERATIVOS



Sheinbaum anunció que se crearán nuevos puestos directivos en la Secretaría de Seguridad y el Sistema de Aguas (Sacmex), para fortalecer la operación de ambas dependencias.



En el caso del Sacmex dijo que se creará una dirección para dividir la operación de las áreas de agua y drenaje, que actualmente funcionan como una sola.



“A partir de enero habrá dos direcciones. No puede ser que el mantenimiento y operación del agua potable en CdMx quedara exclusivamente en un director”, señaló la funcionaria.



En el caso de la policía capitalina también se fortalecerán los mandos, pero recalcó que disminuirán las duplicidades en los puestos y la burocracia.



SIN CHANTAJES



La jefa de Gobierno aseguró que el paquete económico 2019 no se negociará con chantajes, pues “se acabaron los moches” como una condición para que los diputados del Congreso aprueben los recursos del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para la capital.



Sheinbaum aseguró que “no llegamos al Congreso local a un proceso de negociación a partir de chantajes”, pues el paquete económico que preparó su gobierno y presentó ante legisladores la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, se trabajó desde el punto de vista técnico y fue orientado a una nueva filosofía de gobierno para la ciudadanía.



La funcionaria reiteró que CdMx tendrá un ahorro presupuestal de alrededor de 25 mil millones de pesos, “que se iban a gastos suntuosos y a la corrupción”.



REPUNTA ROBO A CASA



La inseguridad que se vive en CdMx es inercial y consecuencia del deterioro y el abandono de la pasada administración, aseguró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Salvador Guerrero Chiprés.



“Inercialmente existen ciertos procesos que siguen impactando, inclusive después de que esta administración tomó posesión. Sería muy atrevido atribuir a una omisión de la autoridad esta presencia inercial de las violencias”, señaló.



En su primera conferencia de prensa al frente del organismo, dijo que muestra de ello es el repunte en 37 por ciento del robo a casa habitación perpetrado por bandas especializadas integradas por mexicanos y extranjeros.



“El nivel de abandono de autoridad entre 2012 y 2018 permitió el fortalecimiento de las organizaciones criminales, no hay antecedente en la ciudad del deterioro en la seguridad que se registró en seis años”, explicó.



DESAPARECIDAS



Viviana Garrido desapareció el pasado 30 de noviembre. Ella está entre los cientos de casos de los que no hay un registro público o está desactualizado.



El último conteo oficial, de abril pasado, marca que en CdMx hay 797 personas desaparecidas.



Viviana es una mujer de 32 años que después de salir de su trabajo ya no regresó a casa.



Sus papás y nueve hermanos la buscaron en las calles, en su trabajo, en el Metro y denunciaron en la Procuraduría capitalina, donde la primera respuesta fue: “¿No se habrá ido con otro?”, ya que es casada y tiene una hija. Han pasado ya 20 días sin tener avance en las investigaciones.



Este jueves, junto con colectivos universitarios y familias de desaparecidos se concentrarán en el búnker de la Procuraduría para exigir respuestas.



Y ADEMÁS



FISCALÍA LOCAL, EN DICIEMBRE DE 2019

La transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, así como la designación del titular de la misma, se realizará hasta el 5 de diciembre de 2019, informó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.



Lo anterior, a pesar de que el decimoséptimo transitorio de la Constitución local señala que la fiscalía debe comenzar a operar el 31 de mayo de 2019, y la designación del titular a más tardar el 30 de abril, por lo que se atrasarían en estas acciones alrededor de ocho meses.