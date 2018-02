Violencia condena a familias de artesanos

Veracruz

Cualquier estado cercano a Veracruz era bueno para vender sus muebles, entre más lejos de su pueblo era mejor, pues podían ofertarlos a mejor precio y tener más ganancias. Así pensaban cinco artesanos de la sierra en Acultzingo, quienes viajaron a Chilapa y encontraron la muerte.

La pobreza en la que se vive en la sierra veracruzana los hace salir a buscar el sostén para sus familias. En esa región, donde no hay mucha agua para el campo, los indígenas de origen náhuatl optan por organizarse y viajar cientos de kilómetros para vender los muebles rústicos que fabrican.

Daniel, Gonzalo, Abel, Roberto y Aurelio, unidos por lazos sanguíneos o de amistad, cooperaron para pagar el flete con los muebles de reciente elaboración y decidieron salir el martes 23 de septiembre a Chilapa, ahí donde los enfrentamientos entre grupos criminales son el pan de cada día. Si llega gente desconocida, terminan por matarla, sin averiguar siquiera.

El jueves 25 por la noche fue la última vez que los artesanos tuvieron contacto con sus familiares. Para el viernes, cuando ninguno de ellos contestaba su celular, sus esposas comenzaron a preocuparse hasta que la angustia las llevó a pedir ayuda a la autoridad municipal.

"El viernes empezamos a investigar, el sábado anduvimos para allá y para acá, cómo le hacemos, no nos hablan, estamos preocupadas, y ellos nunca nos han dejado, siempre nos llaman o si van a entrar donde no hay señal nos dicen, nos avisan, 'sabes qué, mañana entro donde no hay señal, no te llamo y ahora nosotros platicamos', está raro, pero qué le hacemos, está lejos, cómo vamos a ir corriendo y salvar, no se puede", relata Teresa, esposa de Daniel, en un español que apenas puede pronunciar.

René Medel es el alcalde de Acultzingo, pero también integrante de la asociación Zepaniah Titlatozke, Juntos Hablaremos, en español, y que aglutina a los artesanos de la región. Él sabe que la miseria que impera en la región y la falta de empleos, los obliga a vender sus muebles fuera de ahí. No es la primera vez que una caravana sufre un accidente, o algún habitante de Acultzingo es asesinado fuera de su pueblo, pero si es la primera ocasión en la que matan a cinco, en un hecho por demás violento.

Después de que las familias de los entonces desaparecidos le pidieron ayuda, el alcalde solicitó apoyo a la fiscalía de Guerrero, pues era el estado al que las familias viajaron. Dos días después, para el lunes, René Medel ya había enviado fotografías de Abel Xocua, Roberto de Jesús, Aurelio Antonio Hernández, Daniel de Jesús y Gonzalo de Jesús.

Las autoridades guerrerenses le enviaron de vuelta otras donde se veían cabezas, extremidades y troncos dispersos. En los pies todos tenían huaraches. Así fue como se confirmó el triste desenlace, aunque a los familiares no se les dijo en primera instancia y solo se les pidió trasladarse con apoyo económico del municipio, hasta el Servicio Médico Forense de Chilpancingo, donde tuvieron que identificar los restos de sus familiares.

Las autoridades de Guerrero accedieron a dispensar las pruebas de ADN y bastó solo el reconocimiento físico para permitir que los restos fueran trasladados hasta Coxalitla, en Acultzingo, a más de ocho horas de distancia de la capital guerrerense.

El pasado fin de semana el pueblo se vistió de luto. No hay más de 30 casas y en cuatro de ellas había un ataúd al que llorar. Los restos de Abel fueron velados en Ciudad Mendoza, a menos de 20 minutos de Coxalitla.

Con la rabia por la muerte de sus seres queridos, los familiares de los cinco artesanos ahora se enfrentan a un futuro incierto para sus familias. Todos dejaron hijos pequeños, hasta Gonzalo, el más joven de ellos, quien a sus 18 años estaría por convertirse en papá en los próximos meses.

Además, junto a las casas donde fueron velados los difuntos, había bardas en construcción. Los artesanos hacían esfuerzos por ahorrar parte de sus ganancias para edificar sus hogares, algo que ahora preocupa a sus deudos quienes dependían económicamente de ellos.

Mauricio de Jesús, padre de Gonzalo, cuenta que por más de 25 años se ha dedicado a la venta de muebles como lo hacía su hijo. Así logró sacar adelante a sus cinco hijos y darles un techo, pero ahora tendrá que hacerse cargo de la nueva familia de su hijo mayor y con cada vez menos trabajo.

"Tengo cinco hijos, empecé hace como cuatro años este cuadro (mientras señala su casa en construcción) y ya no puedo, porque también es mucho gasto y ya no hay venta, ya no hay dinero como antes, quiero terminar mi casita, pero no puedo, ahora no sé quién va a ayudar, no puedo solo".

Sabe que en Guerrero "hay gente mala", pero la necesidad los hace poner en riesgo su vida como ocurrió con su hijo y los otros cuatro artesanos.

"Va uno por necesidad se arriesga uno, en parte nos dicen que tengamos cuidado allá, hay gente mala, pero por necesidad, ni modos, a ver qué pasa, yo entro a ofrecer lo que llevo. Es lo que pasó con nuestros hermanos, no fueron a pasear o a delinquir, o a hacer cosas ilícitas.

"Van a ofrecer sus productos para tener un pan para sus hijos, para sus familias y que pasó, ellos qué ganaron ahora, por quitarles la vida, ellos qué obtuvieron, pues nada", lamenta Braulio Antonio Rosario, integrante de la asociación Zepaniah Titlatozke, quien asegura que en la sierra de Zongolica no hay trabajo y los indígenas tienen que emigrar para buscar llevar qué comer a sus familias.

Ahora, la tragedia vivida por este grupo de artesanos no solo enluta al pueblo de Coxalitla, también los deja sumidos en el temor de salir a buscar dinero para sostener a sus familias y tener como destino de viaje, la muerte.