Vinculan a proceso a juez que encarceló a Medina

Monterrey

Por violación a la Ley de Amparo, el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez fue vinculado a proceso penal durante la audiencia de imputación a la que acudió ayer en el juzgado federal ubicado en el Cereso de Cadereyta.

El juez federal Elías Cepeda Morales decidió, tras una audiencia que comenzó a las 14:40 y concluyó cinco horas después, vincular a proceso a Eufracio Rodríguez, pese a los argumentos de su defensa que invocaron, inclusive, la independencia judicial.

De acuerdo con fuentes allegadas a la Procuraduría General de la República (PGR), se trató de "una imputación bastante estructurada y en una audiencia bastante sencilla; la agente del Ministerio Público Federal expuso en la formulación de imputación el hecho que se le imputaba como delito al juez, que fue la violación a la Ley de Amparo, respecto a la suspensión que le había otorgado la juez quinto federal al señor Rodrigo Medina respecto al tema de Kia".

Otro de los argumentos de la defensa fue que había existido un cambio de situación jurídica, porque el ex gobernador ya había sido vinculado a proceso y por tanto, eso traía como consecuencia que la suspensión no surtiera sus efectos, además de que la juez quinto de distrito no se pronunció por un incidente de violación de la suspensión que otorgó.

Ayer, tras la vinculación a proceso, el juzgador no dictó medidas cautelares al imputado, al acreditarse su arraigo mediante su carácter de servidor público, además de determinar un plazo de 30 días naturales para el cierre de la investigación.

La audiencia practicada se generó ante la solicitud de la Procuraduría General de la República, a través de la agente del Ministerio Público Federal Virginia Peralta, al abrirse una carpeta derivada de la denuncia promovida por el despacho de Alonso Aguilar Zínser, que lleva la defensa del ex gobernador.

El juez de control estatal fue citado a una formulación de imputación, de acuerdo con los procedimientos que marca el nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que estará sujeto a proceso por un lapso corto debido a que no hay muchas pruebas que desahogar en la carpeta, precisó la fuente allegada a la PGR.

"Atendiendo a todos estos antecedentes, el asunto tiene pies para caminar y para que el juez sea acusado, sea llevado a un juicio y en un juicio sea sentenciado; la Ley de Amparo es muy clara cuando se viola", precisó el vocero.