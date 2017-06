Por peculado electoral abren proceso contra funcionarios de César Duarte

Chihuahua

El juez de distrito, Amilcar Azael Estrada Sánchez, vinculó a proceso por el delito peculado electoral a cuatro ex funcionarios de Chihuahua, entre los que destaca, Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda estatal, quien era testigo protegido de la Fiscalía en el caso de investigación del ex gobernador César Duarte Jáquez.

Herrera Corral era el brazo derecho del ex mandatario y era parte de la estructura ejecutiva del Banco Progreso.

También fueron vinculados a proceso Jesús Olivas Arzate, ex director de Egresos; Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, ex jefe de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, y Pedro Mauli Romero Chávez, ex director de Finanzas del PRI estatal.

A los cuatro se les permitió seguir en libertad debido a que no representan un peligro para la comunidad, y dado que el delito que se les imputa no resulta de gravedad.

Por segunda ocasión, no se presentaron a la audiencia ni César Duarte; ni Karina Velázquez Ramírez, diputada local y ex presidenta estatal del PRI, Adrián Dozal Dozal, ex coordinador administrativo y Gerardo Villegas Madriles (quien se encuentra detenido), ex coordinador Administrativo.

Al respecto, la secretaria de la Función Pública Estatal, Stefany Olmos Loya, explicó que el auto de vinculación a proceso que se les dictó a los funcionarios ‘duartistas’, se derivó de la denuncia que se presentó ante la Fepade, por la presunta retención del 5 al 10 por ciento del salario que se les hizo a 700 empleados estatales para apoyar al PRI.

“Se trata de pagos emitidos totalmente fuera de norma, además de que los recursos nunca ingresaron al partido formalmente. Los cuatro inculpados, presuntamente, participaron en el desvío de por lo menos 14 millones 609 mil 583 pesos para ser entregados al PRI”, dijo.





