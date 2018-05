Vinculan a proceso a Javier Duarte por 3 delitos

Ciudad de México

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento del deber, además de que fijó 6 meses como plazo al Ministerio Público para realizar la investigación complementaria en su contra.

"Para que me quede claro, ¿de los siete delitos que se me imputaban me quedan tres?”, cuestionó al juez Javier Duarte al término de la audiencia a lo que el juzgador respondió con un "sí".

A las 10:00 horas inició la audiencia en la que la defensa de Duarte trató de rebatir los alegatos presentados por las Fiscalía General de Veracruz, que fueron auxiliados por agentes del Ministerio Público de la PGJ capitalina.

A Duarte se le acusó del delito de incumplimiento de un deber legal porque el 12 de octubre de 2016 solicitó licencia al Congreso de Veracruz para ausentarse de su cargo.

Por lo que hace la tráfico de influencias, se le acusó por que el 14 de octubre de 2016 llamó a Octavio Morales para saber el itinerario que le autorizó el gobernador interino para trasladarse del centro de Xalapa al Puerto de Veracruz.

Respecto al delito de peculado, la Fiscalía argumentó que Duarte dio la orden de transferir 220 millones de pesos de la Comisión de Agua a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, dinero que no se sabe qué destino tuvo y que afectó el incumplimiento de 97 obras y drenaje.

Por este mismo cargo la Fiscalía quería responsabilizarlo de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento al deber y coacción, pero el juez determinó no vincularlo a proceso

La audiencia acabó a las 12:50 horas, tras lo cual el abogado del ex mandatario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, manifestó que analizarán si apelan a la decisión del juez o si promueven un amparo.





