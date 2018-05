Vinculan a proceso a ex funcionaria de Duarte

Veracruz

Una jueza de control vinculó a proceso a María del Rosario "N", ex directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, por el delito de desaparición forzada y ocultamiento de cuerpos.

Tras una audiencia de más de 18 horas, la juez estableció un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

TE RECOMENDAMOS: Dan prisión preventiva a ex funcionaria de Javier Duarte

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas, la ex funcionaria habría dado la orden de desaparecer los 13 cadáveres, presuntamente de víctimas de la Fuerza Especial de la SSP.

María del Rosario "N" es la tercera ex funcionaria de la Fiscalía General del Estado detenida por el delito de desaparición forzada y ocultamiento de 13 de los 19 cuerpos hallados en el municipio de Emiliano Zapata; los otros dos son el ex director de Servicios Periciales, Gilberto "N" y la ex fiscal Carlota "N".

AA