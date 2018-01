Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a Borge

Ciudad de México

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en calidad de coautor y determinó que deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso.



Esta medida cautelar, solicitada por la PGR ante el riesgo de fuga del ex mandatario, deberá cumplirse en el Cefereso número 16 del estado de Morelos a donde fue trasladado.



Alrededor de las 5:50 horas, el juez ordenó que Borge sea atendido por una "profunda depresión y ansiedad", así como de problemas renales que argumentó su abogado.

Durante 14 horas que duró la audiencia, los fiscales de la PGR ofrecieron 89 datos de prueba y lo acusaron de ocasionar un quebranto al erario público de más de 900 millones de pesos, mediante la enajenación de 22 terrenos que se vendieron a un precio hasta 80 por ciento menor a su valor real comercial a familiares y personas de confianza.

Una de las personas beneficiadas con la venta de un predio fue su madre, quien recibió un ganancia inmediata de 44 millones de pesos.

La PGR señaló que el ex gobernador actuó con "plena consciencia" del carácter antijurídico de enajenaciones que permitió entre 2011 y 2016, "tuvo una conducta reprochable que pudo evitar y no lo hizo (...) no hay ninguna causa de inculpabilidad a su favor", dijeron los fiscales.







#IMPORTANTE#PGR logra vinculación a proceso de Roberto "N" a través del Ministerio Público de la Federación, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita pic.twitter.com/EMxyk0tYbX

— PGR México (@PGR_mx) January 5, 2018







#PGR obtuvo prisión preventiva justificada en contra de Roberto "N" en el CEFERESO 16, medida cautelar dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, #EdoMexpic.twitter.com/NqDATebEP0

— PGR México (@PGR_mx) January 5, 2018















ALEC