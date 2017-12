PGJ investiga a Víctor Hugo Romo y a tres ex funcionarios

Ciudad de México

La Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga por presunto uso indebido de atribuciones, al ex delegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra y otros tres ex funcionarios de la demarcación.

El procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, agregó que la denuncia fue interpuesta por la actual delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, en noviembre de 2016, con información que obtuvo de la Contraloría de la Ciudad de México y presentó ante dicha fiscalía.

En conferencia de prensa, dijo que derivado de las investigaciones, hasta el momento han declarado dos de los ex funcionarios presuntamente implicados y en su momento se citará al ex delegado Romo Guerra.

Los otros ex funcionarios implicados, refirió, son un ex director General de Obras, el ex director de Obras y el ex jefe de la Unidad de Supervisión de Obras.

Bien dicen que el que nada debe, nada teme. Hoy vine personalmente a la @PGJDF_CDMX y a @ContraloriaCDMX para solicitar información sobre el supuesto procedimiento en mi contra. Sólo se trata de calumnias, pues está demostrado que mi trabajo siempre será por y para la ciudadanía pic.twitter.com/jcD2wfVqpm — Victor Romo (@vromog) 26 de diciembre de 2017





VJCM