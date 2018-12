Jorge Martínez

Las cinco personas víctimas de homicidio al interior del rancho Las Palmas, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, eran integrantes de una misma familia, confirmó Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).





“Hasta los datos que hay, es que se trata de una familia completa, es la mamá, la hija mayor de edad y tres hombres menores de edad; todo parece indicar que se trata de una misma familia”, precisó Solís.





Hasta el cierre de esta edición, se informó que los cuerpos no habían sido reclamados por sus familiares. Las autoridades también buscan a un hombre de la tercera edad, que también es familiar de los fallecidos, quien se encuentra desaparecido desde el día del multihomicidio.









“Tenemos algunos datos que se han estado corroborando sin mucho éxito de momento, pero sí, definitivamente hay un adulto que es pieza clave para saber cómo se dieron los hechos”, explicó el funcionario estatal.

En otro tema, Solís precisó que ninguna persona se había presentado en las instalaciones del Servicio Médico Forense para reclamar el cuerpo de una mujer que fue encontrado desmembrado en calles de la colonia El Rocío, en el municipio de Guadalajara.



Sobre la agresión a balazos en contra de varias personas en la colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan, todavía no han podido establecer el móvil, pues las víctimas no quisieron rendir su declaración, e incluso los heridos pidieron que el caso no fuera investigado.



“Al momento de que los lesionados acuden al puesto de socorros o a un hospital particular se apersonan los agentes, de hecho, pidieron que no se investigara la situación, cosa que no es posible ya que se investiga de oficio”, dijo.

Finalmente, Solís informó que el menor de dos años de edad que resultó herido de bala durante un ataque a balazos en el que perdió la vida su padre, se encuentra en estado crítico de salud. La agresión se registró la tarde del pasado domingo en carretera a Morelia.



Las autoridades investigan las actividades a las que se dedicaba el padre del infante para establecer el posible móvil del crimen.



SRN