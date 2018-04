Periodista acusa amenazas en Veracruz

Ciudad de México

El reportero Juan José Enríquez Ramírez acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de cualquier situación que le llegue a ocurrir luego de que, dijo, recibió amenazas, lo despidieron y en redes lo señalaron como enlace de Los Zetas.

"Si me llega a pasar algo el único culpable de eso sería Miguel Ángel Yunes Linares y todos sus informantes que han pretendido acabar con mis 23 años en los medios", se lee en una carta que difundió en redes sociales.

Enríquez Ramírez explicó que al final de una conferencia de prensa en Orizaba le preguntó al gobernador sobre la muerte de dos mujeres en Río Blanco.

TE RECOMENDAMOS: Sin estar en guerra, México es el país más peligroso para los periodistas

"Le hice saber que en las redes sociales cuestionaban la actitud de los policías estatales y eso lo cuestionaba Jairo Guarneros que sus policías habían matado a quemarropa a las niñas. Después de eso vinieron amenazas a mí y circuló un mensaje en WhatsApp donde me señalaban como enlace de los Zetas en la zona", señaló.

Afirmó que no buscó protección la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas porque consideró que las amenazas se trataban de un tema político.

Mencionó que la vez que ocurrió una balacera en Acultzingo, un policía de la Fuerza Civil lo amenazó a él y a dos compañeros, les quitaron credenciales, les tomaron fotografías y les dijeron que "nos largáramos de ese lugar y que si publicaríamos sería bajo nuestro riesgo y seguridad".

"Me sorprendió que me despidieran del periódico donde trabajé siete años. Sospecho que después de esa cadena vino todo lo demás, porque en El Sol de Orizaba no me dieron argumentos ni justificación de mi despido.

Precisó que "jamás he hecho algo que me avergüence o ponga en dicho mi conducta. Maldigo la hora en que me atreví a preguntarle eso al gobernador, yo solo estaba haciendo mi trabajo, el de todos los reporteros, preguntar y preguntar".