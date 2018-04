Reo aprovechó motín y mató de un balazo a rival: Yunes

Veracruz

Uno de los reos aprovechó el motín en el penal de La Toma para matar de un balazo a otro interno que era su rival, dijo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

"(Los prisioneros) asfixiaron a los compañeros, dos de la Policía Municipal de Orizaba, dos de la Policía Estatal, un cadete y un custodio de Coatzacoalcos y en el momento del conflicto uno de los internos aprovechó para matar a otro interno que era su enemigo", informó.

El mandatario confirmó la muerte de un reo que estaba hospitalizado en Córdoba, con lo que suman 8 las personas muertas, 6 de ellas policías y dos reos.

Yunes señaló que funcionarios del penal ubicado en Amatlán de los Reyes son investigados por la filtración de la información del traslado de cuatro reos de alta peligrosidad.

Negó además que en los penales del estado haya autogobierno y cobro de cuotas.

"No, no hay autogobierno lo que hubo fue una falta de lealtad, una incidencia de algún funcionario de rango menor que filtro la información de que se haría el traslado y al llegar la policía ya estaban advertidos los internos, ya no hubo factor sorpresa que era muy importante para llevarlo a cabo de manera exitosa, se prepararon, cometieron el crimen que cometieron", dijo.

Afirmó que ya se están iniciando las carpetas de investigación contra los funcionarios apuntó el mandatario estatal.

"Ya se están iniciando las carpetas de investigación contra ellos, y habrá sanciones penales o administrativas de acuerdo a lo que se determine", apuntó.

Yunes, al ser cuestionado sobre la destitución del director del Centro de Readaptación Social, dijo que hay una persona que está a cargo del penal.

Calificó como mentira que se realice el cobro de derechos en los penales del estado, incluyendo el de La Toma.





jbh