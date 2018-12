Velaron al migrante que fue abatido a balazos en SMA

Laura Villafaña

El pasado viernes en un domicilio de la comunidad Corralejo de Abajo en el municipio de San Miguel de Allende, se veló el cuerpo de Leonardo Reyes, de 23 años, quién murió abatido a balazos por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) la madrugada del jueves 13 de diciembre.

Sus familiares y vecinos exigen justicia por la muerte del joven migrante quien apenas el domingo 9 de diciembre llegó con sus padres, procedente de Estados Unidos, para pasar las fiestas de fin de año.

Una de sus tías, quién por seguridad omitió el nombre, relató que ese día el joven también conocido como "Johnny ny" regresó de un partido de futbol, y por la noche después de cenar subió solo a lo que conocen como "La Loma", justo al acceso de la comunidad, para enviarle mensajes a su novia, ya que en la comunidad carecen de señal.

A la 1:30 de la madrugada, uno de los tíos del joven regresaba del campo, donde tiene sus animales y pudo percatarse de la presencia de elementos policiacos, alertando a la familia.

"Andaba atendiendo a sus animales en el campo, ya luego llegó corriendo y me dijo: '¿No sabes si estará Johnny?' Le dije: 'no sé, en la tarde llegó del torneo' y me dice: 'vamos a asomarnos, es que allá estaba una patrulla, lo peor es que se oyeron muchos, muchos balazos'".

Según la familia, sin estar seguros de que se trataba del joven, hubo quienes bajaron hasta el sitio, pero lo hicieron ocultándose entre la maleza, por temor a los elementos estatales que resguardaban la escena del crimen, que aseguran fue manipulada.

Una vez que amaneció, cerca de las 7 u 8 de la mañana, fue cuando señalaron que vieron a los ministeriales realizar diligencias y horas más tarde, se llevaron el cuerpo del joven al Servicio Médico Forense, que más tarde les fue entregado, sin que se les haya hecho saber la causa de la muerte.

En la comunidad Corralejo de Abajo habitan poco más de 80 personas, la mayoría asegura conocerse y uniéndose al dolor de la familia recordaron al joven y al igual que otra de sus tías, Antonia Cayente también pidieron justicia.

"Que le hagan justicia, que su muerte no quede impune, así están impuestos esos policías a matar a la familia, les tenemos miedo en lugar de estar protegidos, les pido de corazón que le hagan justicia a él" señaló.

Durante un recorrido por las comunidades aledañas, en San Damián, los habitante señalaron que la zona es tranquila pero a consecuencia de estos hechos, temen lo que pase en los siguientes días.

"Estábamos bien, ahora ya nos da miedo, es raro, y ahorita aquí por la carretera salen rápido y tenemos los niños aquí del kinder", apuntó la mujer.

A través de un comunicado, durante la noche del jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que el joven fue abatido a balazos, pues en compañía de otros dos hombres, habían atacado a los uniformados, quienes atendiendo a los protocolos repelieron la agresión durante una persecución que se realizó en la zona.