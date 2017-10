Urge mejorar instalaciones de penales de Tamaulipas

Tamaulipas

Asegura la Secretaria de Seguridad Pública en Tamaulipas que los penales del estado cuentan con la infraestructura suficiente para albergar en sus instalaciones desde un ex gobernador hasta toda aquella persona que violente la ley y el estado de derecho.

Luis Felipe López Castro, titular del ramo en la entidad, tajante destacó que “Una persona que ingresa a un Cedes no debe necesitar ninguna infraestructura especial y no debe recibir ninguna trato preferencial especial”.

Aunque aclaró que los Cedes deben mejorar son instalaciones, porque son penales viejos, el de Victoria tiene 70 año, otros 50 y los más jóvenes datan de hace 25 años y no ha habido mantenimiento adecuado y requieren renovarse.

Pero no por personajes especiales sino por todos los internos, para que sus derechos humanos no se vean violentados, debemos de darle un lugar digno a la persona, no obstante que están cumpliendo con un castigo por estar ofendiendo a la sociedad.

La autoridad tiene la obligación de darle un buen lugar, digno y garantizar además su tiempo de sol, oportunidad de trabajo y los que quieran estudiar también deben tener esas facilidades, incluso hay área de biblioteca donde pueden leer.

No se requiere nada especial para el que entre, es responsabilidad de nosotros garantizar su seguridad

Se requiere un mantenimiento integral a los penales, revisar sus drenajes, sistemas de agua, electricidad, renovar algunas partes, incluso pintura y revisar la estructura metálica, concluyó.

JACM