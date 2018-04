Causa polémica suspensión de examen por "no vestir adecuadamente"

Ciudad de México

Maestros de la Universidad de Guadalajara que integraban el jurado suspendieron un examen profesional debido a que el estudiante no iba "adecuadamente vestido", lo que generó en redes sociales una controversia de si fue un acto discriminatorio o si el alumno debe asumir su papel de profesionista y no hacer dramas.

La cuenta de Facebook a nombre de Paco Morando publicó el 10 de abril un video sobre el examen profesional que presentó hace mes y medio.

"No, no discriminación (...) Yo debo de venir vestido adecuadamente para este acto que es importante en tu vida y como tal debes darle una importancia adecuada, de venir vestido formalmente y no venir de mezclilla, de tenis, con playera", se escucha decir al presidente del jurado.

Paco Morando escribió en su cuenta que "en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara EN NINGÚN LADO faculta a nadie para suspender un examen por razones de vestimenta".

Sin embargo, usuarios de la red social comenzaron a discutir la situación.

Gerardo Alonso Robledo Reynoso comentó que "Los 2 extremos son muy drásticos, es imposible estar a favor de alguno, los 2 creen tener la verdad absoluta en sus palabras y creo que eso es lo malo, no estoy del lado de ninguno, uno tiene razón en una cosa y otro en otra, uno con su ego de cancelar el examen para sentirse Dios y otro haciendo un drama con su vida digno de capítulo de la Rosa de Guadalupe".

Natalia Pulido Padilla señaló que "La realidad es que son reglas no escritas al momento del examen profesional, más no se le debería de cancelar por el hecho de venir vestido de una manera diferente, ya que no hay un tipo de vestimenta obligatoria establecida al momento de hacer el examen".

Mientras que Carlos Arciniega expresó que "Hoy en día todo es discriminación".





jbh