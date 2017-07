Usuaria 'cacha' a chofer de Uber que veía porno mientras conducía

Ciudad de México

Una usuaria reportó que un chofer de la empresa Uber se mensajeaba con una mujer y veía pornografía mientras conducía en la Ciudad de México.

De acuerdo con la cuenta de Facebook a nombre de Renata Villarreal, alrededor de las 9 de la noche del lunes, la joven tomó un vehículo Renault Scala obscuro con placas 212YLS para que la transportara del trabajo a su casa.

"El chofer (de nombre José Manuel) empezó a mensajear mientras manejaba. Le pedí que por favor dejara el celular mientras manejaba y lo volvió a poner en el tablero con el GPS", publicó en la cuenta de la red social.

Contó que el conductor volvió a tomar el celular y cuando ella intentó grabarlo para reportarlo por ver el aparato mientras manejaba el vehículo, descubrió que veía fotografías de desnudos.

"Le seguían llegando mensajes y tomaba el celular para contestar. Cuando le iba a reclamar por segunda vez, empecé a grabarlo; mi intención era solamente reportarlo a la plataforma pero en eso vi que estaba viendo pornografía en el celular. Ni siquiera lo ocultaba. Tenía el celular frente a él a la altura del hombro la pantalla viendo totalmente hacia mí mientras veía pornografía y por momentos volteaba a verme", narró.

Comentó que "la mujer con la que se estaba mensajeando le mandó fotos desnuda y también empezó a verlas mientras manejaba. Luego por momentos se empezó a tocar".

"Ya reporté todo a UBER. Mandé fotos, video (me hubiera gustado haber grabado todo completo) y se comunicaron conmigo. Me dijeron que iban a tomar las medidas pertinentes pero no me pudieron asegurar si lo iban a dar de baja. Pedí que me mandaran las medidas que iban a tomar y me dijeron que por reglas de la empresa tampoco podían hacer eso. Así que no se si ese pervertido va a seguir andando por ahí haciendo esto o poder llegar a hacerle algo peor a alguna otra mujer", dijo.

Anunció que levantará una denuncia ante el Ministerio Público, pero, dijo, "desgraciadamente en este país no bastará con mi denuncia. No lo van a buscar para castigarlo. No va a quedar en el sistema como agresor sexual, y probablemente tampoco va a tener ningún problema en buscar otro trabajo en caso de que UBER lo despida".

Según el artículo 38 del Reglamento de Tránsito capitalino, utilizar teléfono celular mientras el vehículo está en movimiento se sanciona con una multa de 30 a 35 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, además de una penalización de 3 puntos en la licencia para conducir.









