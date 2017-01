El turismo en Xochimilco, amenazado por inseguridad

México

El turismo en Xochimilco peligra a consecuencia de la inseguridad que se vive en la zona. Vecinos de la delegación alertaron a la autoridad delegacional y de Ciudad de México sobre la falta de visitantes, debido a los constantes robos que se han registrado tanto en el centro histórico como en las trajineras.

Los vecinos de la zona centro tienen miedo de la inseguridad y afirman que hay una presunta disputa entre grupos delictivos. Un ejemplo, citaron, la balacera que se reportó en septiembre y en la que seis personas fueron asesinadas.

Tras ese percance pidieron, en un oficio, el apoyo de la delegación, de las autoridades capitalinas y de la Policía Federal para que capaciten a los vecinos y sepan qué hacer, montar guardias e incluso patrullar y vigilar su patrimonio.

La asociación Amor por Xochimilco, a cargo de Nancy Báez, advirtió a la autoridad delegacional a cargo de Avelino Méndez, de Morena, que las mismas personas que operan los canales de Xochimilco y rentan las trajineras actúan en contubernio con los delincuentes para robar a los paseantes y turistas. De acuerdo con sus números, el turismo ha bajado entre 30 y 50 por ciento.

“Es el tiempo de organizarnos para enfrentarlos. Nos hemos acercado a las autoridades de la delegación y desgraciadamente no hemos obtenido respuesta.

“Ya hicimos comités y tenemos quienes son los que van a salir a la calle, pero no sabemos qué vamos a hacer o si nos topamos con un delincuente qué hacemos, lo linchamos o qué hacemos”, dice Báez a MILENIO.

Pero la situación no solo es en la zona turística, en los barrios San Lorenzo, San Diego, Tlamancingo, La Concepción Tlacoapa y La Asunción, así como en la pista de canotaje de Cuemanco, los vecinos se organizan y ya montan sus propias guardias de seguridad.

En Tlacoapa colocaron mantas en las calles con mensajes intimidatorios: “Si te agarramos robando, te linchamos”, se lee.

A raíz de la balacera del pasado 13 de septiembre en el cruce de las calles Pino y Violeta, en el centro de Xochimilco, algunos de los locales que sufrieron impactos de bala fueron pintados y resanados, pero otros aún conservan marcas del enfrentamiento y pocas personas se atreven a voltear a ver o platicar por el acoso que se vive y el temor.

De hecho, un día después de estos hechos, elementos de la Policía Federal arribaron al centro de Xochimilco, pero los vecinos aseguraron que después de las fiestas patrias del 15 de septiembre se retiraron y los dejaron abandonados y con el mismo problema de inseguridad.

Avelino Méndez, el jefe delegacional, no tuvo tiempo de atender a MILENIO.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este 2016 Xochimilco registra la mayor cantidad de asaltos y hasta noviembre hubo 37 ejecuciones y mil 128 denuncias por robo a casa habitación, negocio y transeúnte, este último el más común con más de 500 casos, 20 por ciento más que en otros años.

Mientras que las ejecuciones en 2015 fueron 32; 2014, 36; 2013; 31; 2012, 24 y 2011, 31. Mientras que los robos en 2015 fueron 996 casos.

De hecho, el cansancio y desesperación también llegó al barrio de San Gregorio, donde el pasado 2 de noviembre en pleno panteón lincharon a un presunto delincuente por intentar asaltar a una familia que acudía a darle mantenimiento a un mausoleo, como lo comenta a MILENIO Érik Izquierdo, empresario de la demarcación y responsable de mostrar el cultivo de alimentos prehispánicos al príncipe Carlos de Inglaterra durante su visita de noviembre de 2014 a Xochimilco.

Los vecinos insisten que incluso en el mercado, conocido como el 377, detrás de la parroquia de San Bernardino y en el deportivo Xochimilco los asaltantes roban a plena luz del día sin temor a ser detenidos, porque las víctimas son amenazadas de muerte en caso de denunciar al asaltante.

“Sabemos quiénes son, pero por temor no lo decimos. Los que somos nativos, realmente es un temor salir a la calle con una alhaja. Es un peligro y hemos llegado al grado de ya no salir con cosas a la calle”, dice Irma Santibáñez, vecina del centro.

Guadalupe Ramírez acostumbraba a visitar el mercado, pero en menos de seis meses le han robado su celular en tres ocasiones, por lo que ha preferido no comprar más en ese lugar. “Ahí en el mercado del mero centro de Xochimilco pasan los chicos de entre 13 o 14 años y te meten las manos al pants y en lo que volteas a ver se fueron corriendo. Lamentablemente, les comentas a la policía y no hacen nada. Mejor ya no bajamos al mercado”.

La asociación civil Amor por Xochimilco, que agrupa a padres de familia de secundaria y primaria, asegura que han visitado las 194 escuelas de la delegación y en muchas de ellas se tiene el problema de venta de drogas.

Estos vecinos aseguraron que tienen miedo y realizaron un mapa delictivo con los puntos rojos: la glorieta de Vaqueritos, la prolongación División del Norte, la avenida Guadalupe I. Ramírez hasta el centro, la pista de canotaje de Cuemanco, ampliación San Marcos, el barrio de San Gregorio y el embarcadero de Nativitas. También aseguran que los botones de emergencia y las cámaras de del C4 capitalino no funcionan.