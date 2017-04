Nuevo presidente del Tribunal de la CdMx rinde protesta

Ciudad de México

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez tomó protesta este mediodía como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

A la ceremonia de toma de protesta asistieron 76 magistrados; el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna y el procurador, Rodolfo Ríos.

“Hoy la justicia cobra ante mis ojos un sentido más robusto al que tenía antes”, dijo el magistrado presidente en un mensaje posterior al juramento.

“Mi compromiso no está ni estará con ningún color político, no se encuentra balanceado entre ninguna frontera partidista, no tengo más compromiso que el de la ideología que defiende un poder judicial independiente”, agregó el magistrado.

Al pronunciar un mensaje, el jefe de Gobierno reconoció a quienes han encabezado el TSJ y expresó al nuevo representante del Poder Judicial de la ciudad la seguridad de que en su labor será acompañado desde su administración en los retos importantes que se vislumbran, como la implementación del sistema de justicia laboral.

Pérez Juárez, quien permanecerá en el cargo hasta noviembre de 2018, asumió la presidencia en sustitución Edgar Elías Azar, quien renunció al cargo el 21 de marzo, luego de que la Cancillería presentara su nombramiento como embajador de México en Países Bajos.





