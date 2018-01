Murieron tres personas por balacera en Oxchuc, Chiapas

Ciudad de México

Al menos tres personas murieron y más de una decena resultaron heridas durante actos violentos ocurridos en Oxchuc, Chiapas, donde diversas organizaciones sociales y la Iglesia católica han denunciado desde hace años la existencia de grupos armados irregulares.

Hubo una enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, uno aliado de la actual alcaldesa de la localidad, María Gloria Sánchez, y otro del ex alcalde sustituto, Óscar Gómez López, en la que murieron tres hombres por arma de fuego y 11 personas más resultaron heridas, cinco de las cuales siguen hospitalizadas, explicó el jueves el gobierno de Chiapas en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Hieren a 5 personas durante balacera en Oxchuc, Chiapas

La fiscalía estatal, en otra nota de prensa, eleva el número de heridos a 14, mientras que el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) habla de 17 lesionados, entre ellos varios menores de edad. Además, alerta de la existencia de 20 personas desaparecidas, aunque no ofrece nombres ni datos.

Las autoridades no proporcionaron detalles de lo ocurrido pero se refirieron a una "confrontación".

El Frayba, en su comunicado, indica que el miércoles comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal de Oxchuc y, ante la inseguridad y "por órdenes del gobierno estatal, tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios".

La población cree que los agresores eran personas ajenas al municipio que tienen entrenamiento y armas de grueso calibre, añade el Frayba, y que los disparos continuaron el jueves, aunque no se sabe con qué resultado porque la población vecina no ha podido ingresar en la comunidad y allí no hay presencia de la policía estatal.

TE RECOMENDAMOS: Oxchuc, desplazados bajo amenaza de 'minimonarquía'

El gobierno aseguró el jueves por la noche que se han tomado medidas para garantizar la seguridad de la población y que la zona está resguardada por policías estatales y personal militar. Según el Frayba, los pobladores temen que en los próximos días la cabecera municipal sea invadida por un grupo civil armado, y las mujeres y los niños se encuentran "aterrorizados".

Oxchuc es escenario de conflictos post-electorales desde 2015 entre el actual alcalde, surgido de los partidos políticos, y los líderes elegidos mediante los métodos tradicionales de esas comunidades, una forma de organización indígena reconocida por las autoridades estatales.

Los hechos tienen lugar en una zona de Chiapas donde desde hace más de dos décadas proliferan grupos armados irregulares aparentemente vinculados a ciertas autoridades locales.

En esa área, a finales de 2017 gente armada desplazó de sus casas a más de 5 mil indígenas por un conflicto de tierras no solucionado, y en 1997 tuvo lugar una de las peores masacres de la historia reciente de México cuando grupos irregulares masacraron a 45 indígenas, entre ellos mujeres embarazadas y niños, en la iglesia de la comunidad de Acteal.





EB