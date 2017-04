Yarrington, el gobernador que recibió dinero de Los Zetas, según EU

Ciudad de México

Tomás Yarrington Ruvalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas, estuvo en la mira de las autoridades de Estados Unidos por presuntamente facilitar durante su mandato el tráfico de drogas de los cárteles del Golfo y Los Zetas.

La DEA acusó en 2012 al ex mandatario estatal de recibir pagos por parte de los grupos delictivos para encubrir sus operaciones e invertir ese dinero en bienes raíces de Texas.

Yarrington fue diputado federal en 1991, presidente municipal de Matamoros, de 1992 a 1995, y gobernador de Tamaulipas, de 1999 a 2004 y a partir de 2005 se dedicó a trabajar en su propio despacho de asesoría.



En 2012, cuatro meses antes de que concluyera la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada consignó el expediente y un juez concedió la orden contra el ex gobernador.

Al año siguiente, en 2013, la revista Forbes publicó una lista de los 10 personajes más corruptos de México, en la que Yarrington ocupó el sexto lugar, sólo por debajo de Elba Esther Gordillo, ex líder del SNTE; Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Pemex; Raúl Salinas de Gortari; Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública y Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco.

El 2 de diciembre de ese año, Yarrington fue acusado en Texas, Estados Unidos, por ayudar a narcotraficantes y aceptar enormes sobornos, luego de que meses antes, en mayo, el caso se les viniera abajo.

Dos meses después, el 27 de febrero de 2014, un juez federal en México le negó al ex mandatario un amparo contra la orden de aprehensión que solicitó la PGR, por lo cual podía ser detenido en México y 189 países más.

En noviembre de 2016, la PGR ofreció una recompensa de hasta por 15 millones de pesos por información que condujera a la aprehensión del ex gobernador y el 16 de diciembre del mismo año, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, del que era miembro, lo expulsó de sus filas.



Hoy la PGR informó que Yarrington Ruvalcaba fue detenido en Italia, ya que es requerido por autoridades mexicanas y estadunidenses.

La PGR informó que la detención del ex mandatario se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

En México existe una orden de aprehensión contra el ex mandatario por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de fomento.

La orden tuvo su origen en el intercambio de información entre Estados Unidos y México; en mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas ante Cortes Federales para decomisar propiedades de Yarrington que supuestamente habría adquirido en Texas por medio de prestanombres, con recursos de origen ilícito.

La PGR informó hoy que en los próximos días se espera que Yarrington sea repatriado a México.





