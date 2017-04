Tamaulipas revisará denuncias contra Yarrington; va por bienes incautados

Ciudad de México

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que instruyó a la Procuraduría de Justicia local para que se revisen las denuncias que hay en el estado contra Tomás Yarrington, quien fue detenido en Florencia, Italia.

García Cabeza de Vaca afirmó que buscará regresar a las finanzas estatales los bienes y dinero incautados a Yarrington Ruvalcaba.

TE RECOMENDAMOS: Interpol captura en Italia al ex gobernador Yarrington

"Instruí al procurador a revisar las denuncias existentes a nivel estatal (contra Tomás Yarrington)", dijo el mandatario en entrevista con Manuel Feregrino, en Grupo Fórmula.

Aseguró que su gobierno no será "tapadera" de nadie y que el caso del ex gobernador Yarrington no quedará en la impunidad.

Reiteró que buscará "recuperar lo que es de los tamaulipecos; hay propiedades, recursos, que tienen que regresar a las finanzas del estado para ser aplicados en obras y servicios".

"Es importante para nosotros revisar todo lo que hubo detrás de las operaciones delictivas que tuvo Tomás Yarrington; es mucho el daño que se hizo a Tamaulipas", afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Yarrington ocupó el lugar 6 en top 10 de los más corruptos



Dijo que instruyó para que se haga el listado de las propiedades y recursos incautados, pues actualmente no se sabe a cuánto asciende.

El gobernador de Tamaulipas dijo desconocer si Yarrington Ruvalcaba será llevado a una cárcel estatal, pues esto le corresponde a la PGR.

García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo de la PGR para la detención de Yarrington.

El ex gobernador Tomás Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, informó anoche la PGR.

A Yarrington también lo buscan en Estados Unidos, donde se le acusa de recibir millones de dólares en sobornos del cártel del Golfo cuando estuvo en el cargo, de 1999 a 2004.





nma