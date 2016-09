El caso Iguala, la cruz de Tomás Zerón de Lucio

Ciudad de México

Este martes Tomás Zerón de Lucio renunció al cargo de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

La salida del funcionario se da luego de un muy cuestionado actuar durante las pesquisas relacionadas al secuestro y presunta ejecución y calcinamiento de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La separación del cargo por parte de Zerón de Lucio había sido una de las exigencias de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para brindarle "credibilidad" a las investigaciones realizadas por la PGR en torno al caso Iguala.

Esto, debido a que algunas de las más de 100 personas detenidas –entre sicarios, funcionarios y policías muncipales involucrados– han denunciado tortura por parte de elementos de la PGR para rendir sus declaraciones; entre ellos Sindronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos y quien presuntamente dio la orden de ejecutar a los normalistas.

Lo anterior levantó aún más dudas sobre la veracidad de las investigaciones realizadas por la PGR y la AIC sobre el rapto en Iguala, y de la "verdad histórica" defendida por el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien salió en febrero de 2015.

Apenas el pasado 12 de julio, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dijo: "Tomás Zerón de Lucio no debe permanecer (en la PGR), y no vamos a poder confiar por completo, (...) de otra forma no vamos a poder avanzar".

El climax del descrédito para Zerón de Lucio se dio en abril de este año, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó un video en el que se observaba a Zerón en el Río San Juan, donde de acuerdo a la indagatoria oficial, los restos calcinados de los estudiantes fueron arrojados por sicarios de los Guerreros Unidos.

En la grabación hecha el 28 de octubre de 2014, en compañía de Tomás Zerón estaba uno de los presuntos responsables del multihomicidio quien le enseñaba y explicaba la escena del crimen junto a otros agentes investigadores.

Este hecho fue ampliamente criticado por una posible violación al debido proceso del imputado y a los protocolos de investigación en la escena del crimen, mientras que la PGR comenzó una indagatoria para esclarecer la actuación de funcionarios aquel día.

Zerón de Lucio aseguró que ninguna de las dos cosas sucedieron y que incluso aquel día iba acompañado de representantes de la Organización de las Naciones Unidas y del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ambas organizaciones se deslindaron posteriormente. El GIEI, por su parte, lo acusó de tergiversar la realidad para justificar su presencia en el Río San Juan.

"No me voy a separar del cargo. Yo solicité ser investigado (por la propia PGR). Hoy tengo más compromiso que nunca con la Procuraduría", dijo un día después de darse a conocer el video, mientras sotuvo que actuó con probidad y profesionalismo.

Tomás Zerón obtuvo el título de Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México.

En el sector público trabajó en ramas de seguridad en la Policía Federal, como jefe de sección en la Policía Federal Preventiva y Comisario Jefe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Fungió como titular de la Dirección General de Inteligencia; de la Dirección General de la Unidad de Investigación y Análisis, así como Coordinador General de Investigación y Análisis en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En un boletín emitido por la PGR cuando fue nombrado director de la Agencia de Investigación Criminal, se destacaba que en su ejercicio profesional ha innovado el modelo tradicional de la policía reactiva de investigación con un modelo de investigación y análisis, dando lugar también a nuevos sistemas de reclutamiento y selección de jóvenes universitarios para insertarlos laboralmente a las áreas de investigación criminal.

En el anuncio de su salida de la AIC este miércoles no detalló los motivos ni los resultados de las indagatorias que la PGR estaba haciendo sobre él y su actuar en el caso Iguala.

Tomás Zerón de Lucio iba a cumplir tres años en el cargo el próximo 30 de septiembre.





ERM