Protestan en Toluca contra derribo de árboles en Tollocan

Toluca

La ciudadanía y colectivos culturales se unieron para protestar en contra de la presunta pretensión del derribo de al menos 120 árboles en Paseo Tollocan, que conforman la riqueza natural y patrimonial de Toluca desde hace más de 40 años, por la próxima construcción de dos retornos que beneficiarían los intereses económicos de particulares, denunciaron.

Al menos 300 personas entre estudiantes de enfermería, vecinos de las colonias cercanas e incluso de otros municipios, así como de colectivos como fundación Tláloc, Rueda Metepec y otros, expresaron su indignación por una obra que terminará con uno de los pocos espacios verdes que tiene la capital mexiquense. Fue el caso de Margarita Campos, estudiante de enfermería que no solo manifestó su indignación mediante Facebook, sino que decidió tomar parte del movimiento acudiendo personalmente al sitio.

Gabriel Medina Peralta, regidor de Toluca, dijo que el argumento que da la Secretaría de Infraestructura sobre la mitigación de emisiones contaminantes es falsa, y lo utiliza para justificar el beneficio a la plaza comercial Galerías Toluca, ubicada frente al lugar donde llevarán a cabo los trabajos.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México no ha ofrecido un pronunciamiento sobre el impacto del corte del arbolado que abarca varios metros cuadrados, no obstante, que desde ayer por la tarde noche este medio solicitó información al respecto, mientras que la Secretaría de Infraestructura se limitó a enviar un comunicado en el que dijo que repondrán, por cada ejemplar derribado, otros 10 sobre el mismo paseo Tollocan, pero no dio a conocer el número de árboles afectados en el tramo comprendido entre avenida Comonfort y Alfredo del Mazo.





