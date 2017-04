Encuentran cadáver de mujer en descomposición

Tlalnepantla

En estado de descomposición fue hallado el cadáver de una mujer dentro de su casa, en la colonia Residencial El Dorado, municipio de Tlalnepantla.

El llamado de emergencia lo hizo el ex cónyuge de la víctima, Héctor Chapa Pérez, de 44 años, quien explicó que estaban separados pero ocasionalmente se veían y ya tenía tres semanas que no sabía de ella y no contestaba las llamadas telefónicas, por lo que decidió ir a su casa.

Abundó que al llegar al domicilio en calle Escorial, percibió un fétido olor, por lo que optó por llamar a la policía.

Los agentes municipales ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de la mujer en el piso del comedor, en avanzado estado de putrefacción.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía de Homicidios Regional de Tlalnepantla, quienes se encargaron del traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en avenida Del Trabajo, colonia San Pedro Barrientos.





MCLV