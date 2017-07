Por "error" tiran cuerpo de recién nacida a contenedor

Ciudad de México

Una mujer denunció que por una negligencia en el Hospital General de Ajusco Medio su nieta perdió la vida antes de nacer y su cuerpo fue colocado en un contenedor de desechos.

La abuela paterna dijo que su nuera, quien tenía 38 semanas de gestación, ingresó ayer alrededor de la una de la tarde al hospital ubicado en la delegación Tlalpan y luego de casi 24 horas dio a luz a la pequeña, quien perdió la vida antes de nacer.

Cuando la mujer ingresó al hospital para recibir el cuerpo de su nieta, los doctores no lo localizaron en las gavetas de refrigeración por lo que iniciaron la búsqueda en distintos espacios.

"Bajo al área de refrigeración donde están los cadáveres, y hay un registro de la hora en que se bajó el bebé, creo que 11:15 pero no está el nombre de la persona que registró, bajo y abren refrigeradores y el bebé no aparece", dijo la mujer.

El cuerpo de la menor apareció alrededor de las 16:00 horas en un contenedor de basura al interior del mismo hospital, luego de hora y media de búsqueda.

"Yo no vi cuando sacaron a la bebé del contenedor, no lo vi, pero trabajo social y el doctor me confirmaron que la bebé salió del contenedor de basura", expresó la abuela de la pequeña.

En entrevista con José Cárdenas, Armando Ahued, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dijo que ya se investiga quien colocó a la menor en el contenedor.

"He pedido que se haga una investigación a la Procuraduría General de Justicia para ver si esto fue por dolo, con mala intención o fue un error, sin embargo, hemos hablado con la familia hemos dado la cara, incluso ofreciendo apoyo para el servicio funerario, lo importante es que se encontró el bebé y se entregó a la familia, y son las cosas que vivimos en estas actividades", dijo el funcionario.





nerc