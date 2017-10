Dejan sin efecto formal prisión contra policías ligados a caso Tierra Blanca

México

Un Tribunal Federal ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en contra de tres ex policías del estado de Veracruz acusados de participar en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca en 2016, víctimas que fueron asesinadas en el Rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan. Pese a la resolución, esto no implica la libertad de los ex uniformados.

El fallo del órgano colegiado ordena al juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamalopan dictar un nuevo auto de formal prisión, porque el delito que les imputó la Fiscalía General del Estado de Veracruz a los ex agentes, que fue desaparición forzada en flagrancia, no se configura.

Los ex policías Luis Rey Lendeche Colorado, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco promovieron un amparo contra la resolución dictada en su contra. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito sólo les concedió a los quejosos la protección de la justicia para el efecto de que se emita un nuevo auto.

El Tribunal Colegiado resolvió que el agente del Ministerio Público no acreditó el delito de la desaparición forzada en flagrancia, porque hay indicios de que algunos de los restos de las víctimas fueron hallados en el rancho.

Es decir, lo que se configura es el delito desaparición forzada por consumación, ya que existen videos en los que se aprecia como los ex policías detuvieron a los jóvenes y se los llevan, pero ya no se les volvió a ver.

Asimismo, el juzgador deberá dejar de lado las declaraciones de uno de los policías, porque no fue detenido en flagrancia, sino que su captura derivó porque fue llamado para que se presentara ante sus superiores.

El año pasado, la División Científica de la Policía Federal identificó los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.

Según las investigaciones, los agentes estatales levantaron a los jóvenes y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los padres de los desaparecidos fueron informados de que los restos de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz fueron localizados en el rancho.

Así se le hizo saber a las familias el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.





