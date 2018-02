Tráiler deja sin luz a colonia por usar estacionamiento clandestino

Gómez Palacio, Durango

Durante meses vecinos del fraccionamiento Rincón San Antonio de Gómez Palacio, han denunciado el apoderamiento de un predio por parte de traileros dedicados al transporte de alfalfa.

Todos los días estacionan indebidamente sus vehículos de carga en el lugar, poniendo en riesgo a los habitantes del sector ante las maniobras que realizan.

Esta mañana sucedió uno de los temidos incidentes: Una unidad se llevó el cableado, cortando el suministro eléctrico del fraccionamiento, por lo que vecinos inconformes se dieron cita en el lugar para insistir a las autoridades sobre una solución al problema, en el terreno ubicado en el cruce de las calles Laura y Consuelo.

María Guadalupe Sánchez, una de las afectadas, señaló que en múltiples ocasiones han interpuesto quejas con diversas instancias del gobierno municipal, pero ninguna de ellas ha tomado el caso.

"No han sido una ni dos veces, casi regularmente tenemos estos incidentes, nosotros ya hemos acudido con Vialidad pero nos dicen que ellos tienen injerencia".

"El estar quejándonos con ellos o venir aquí y reclamarles ya no es solución, no hay quien responda", dijo al referir que ella tiene un hijo con discapacidad que no puede trasladarse con seguridad, pues los choferes de los trailers no se fijan en los peatones.

Además, destacó que la situación se vuelve un problema de salud, pues el paso de los pesados vehículos provoca un constante levantamiento de polvo, siendo imposible mantener sus hogares limpios.

Agregó que con este corte eléctrico pueden echársele a perder medicinas que guardaba en el refrigerador.

Ante el incidente, un agente de peritos explicó que sería garantizada la reparación de daños ocasionados a los vecinos, por lo que el chofer fue puesto a disposición de un juez de los tribunales de justicia municipales.

Por otra parte, personal de CFE arribó al lugar y comenzó a trabajar en la sustitución del cableado para restaurar el servicio.

dcr