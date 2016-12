Regidora: muchos conocen a 'El Tequilero' y no son delincuentes

Ciudad de México

María del Carmen Barrera Navarro, regidora del PRI en Guerrero y recientemente vinculada a Raybel Jacobo de Almonte, "El Tequilero", dijo que muchos lo conocen en la cabecera municipal, sin que eso implique que estén vinculados con sus actividades delictivas.

La regidora de comercio y abasto del municipio de San Miguel Totolapan señaló que desde que fue trasladada a Chilpancingo por personal de la Policía Federal (PF) para declarar sobre su vinculación con la organización delictiva de "Los Tequileros" no ha podido regresar a su casa, ya que los autodefensas del municipio la tienen bajo amenaza.

Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió dejarla libre a partir de que no se encontraron elementos para vincularla con la banda de Jacobo Raybel de Almonte, a quien actualmente busca la FGE y el Ejército Mexicano.

Comentó que el personal de la FGE le cuestionó sobre la presunta relación que tiene con "El Tequilero", lo que negó, aunque sí reconoció que lo ubica.

Junto con otras 20 personas, Barrera Navarro fue detenida por pobladores de San Miguel Totolapan la semana pasada por presuntos vínculos con "Los Tequileros". De esas personas, 19 ya fueron puestas en libertad y sólo una está siendo investigada.

"En San Miguel Totolapan mucha gente lo conoce, pues hasta hace algunos años el bajaba al pueblo, iba mucho a las fiestas, y compraba cerveza. En ese tiempo andaba solo con uno o dos hombres pero no se le sabían cosas feas.

"Yo no sé que haga el señor para vivir. A mí nunca me dijo que le diera dinero, nunca me extorsionó y no sé qué es lo que haga", anotó.





