Hallan taxista sin vida en motel de Torreón

Torreón, Coahuila

Un taxista fue encontrado sin vida en una habitación del Motel Texas, ubicado en el periférico Raúl López Sánchez a altura de la colonia El Tajito.

La Fiscalía General de Coahuila informó que al parecer sufrió un paro cardiorespiratorio y fue abandonado por una mujer que lo acompañaba.

El reporte entró a la sala de radio del 911 alrededor de las 12:15 del mediodía de este viernes.

Personal del motel marcó varias veces por teléfono a la habitación donde se encontraba el taxista para indicarle que su servicio había vencido, pero no contestó, por lo que el personal de limpieza tocó la puerta y tampoco tuvo respuesta.

La puerta fue abierta deliberadamente para saber qué había pasado y los empleados se percataron que ya no se movía. Elementos de la Cruz Verde acudieron a revisarlo, pero ya no pudieron hacer nada debido a que no contaba con signos vitales.

Fue identificado como José Santos Chavarría González de 62 años de edad.

Su cuerpo no presentaba huellas de violencia, pero serán los exámenes forenses los que indiquen las causas de la muerte.

dcr