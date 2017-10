Taxista agrede a pasajera por no pagar con cambio

Ciudad de México

Una mujer denunció a un taxista en Tabasco por agredirla a ella y a su esposo por no pagar con cambio el servicio.

En su cuenta de Facebook, la mujer identificada como Elsy, compartió un video en el que se observa al conductor lanzar un golpe contra la pasajera, mientras ella grababa los hechos.

La Fiscalía del estado informó que la mujer interpuso la denuncia correspondiente y que hasta el momento no hay ninguna persona detenida.

#FGEinforma: Se investiga agresión a usuaria de taxi en #Villahermosa; no se ha recibido a ningún detenido por los hechos pic.twitter.com/pxGreiBRbZ — FGE Tabasco (@FGETabasco) 11 de octubre de 2017

Según la narración de Elsy, ella, su esposo y su hija, abordaron la unidad el martes por la mañana para dirigirse a una cita médica de la bebé y al llegar al lugar pagaron el servicio con un billete de 50 pesos, lo que desató el enojo del conductor, quien alegó no tener cambio.

“Empezó a insultar, de miserable no nos bajó, mi esposo al escuchar se alteró pero este señor no nos dejó bajar, cerró todas las puertas y dijo que no nos iríamos hasta que el cambiará el billete”, narró la afectada.

Luego de intentar cambiar el billete en al menos un lugar, la mujer amenazó con denunciarlo por no dejarlos bajar y comenzó a grabar, en ese momento el conductor se giró y lanzó un golpe contra la mujer.

La pareja pudo bajar del auto con ayuda de otros automovilistas quienes llamaron a policías que se encontraban en la zona.

En el video, captado por la mujer, se escucha la discusión en la que el chofer acusa que no le quisieron pagar, mientras ellos alegan que pagaron pero él no tenía cambio.

Luego del incidente, la mujer denunció en la red social que al final dejaron libre al conductor tras pagar una fianza.

“A esta hora sigo en trámites y este señor pagó fianza y se fue... Donde el agredido termina preso, la policía no hizo bien las cosas... solo termino diciendo que si algo me pasa responsabilizó a esta persona ya que el señor José Hernández Losano me amenazó”.





nerc