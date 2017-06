Detienen a dueño de casa donde hallaron a Tania

Saltillo, Coahuila

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a una persona por la muerte de la jovencita de 16 años que fue encontrada enterrada en el patio de una vivienda ubicada en Ramos Arizpe.

La tarde del sábado 18 de junio, el cuerpo fue localizado enterrado en el patio de la vivienda ubicada en la Colonia Manatiales del Valle, al oriente de Ramos Arizpe.





Aunque se trata de la muerte de una mujer, la PGJE no ha determinado si se trata de un feminicidio, sin embargo la investigación se realiza con perspectiva de género, aseguró el Subprocurador de Investigaciones Especializadas, Liberto Hernández Ortiz.

La joven llevaba 15 días sin regresar a su casa, sin embargo sus familiares no la habían buscado ni dieron aviso a las autoridades, pues creyeron que se encontraba en casa de una amiga o que había escapado con su novio.

Tania fue vista por última vez en el domicilio de Hugo César Ledezma Dávila, de 27 años de edad, fueron las vecinas quienes informaron a los padres de la menor, por lo que confrontaron a quien pudiera ser el responsable de su muerte.

Aunque en un principio Ledezma Dávila aseguró que Tania se había retirado de la vivienda, como todos los invitados que asistieron a su casa la noche del 2 de junio, finalmente cayó en contradicciones y reveló donde se localizaba el cuerpo de la menor, negando ser quien la asesinó.

El Subprocurador de Investigaciones Especializadas, Liberto Hernández Ortiz, enfatizó en que aún no cuentan con motivos para catalogarlo como feminicidio.



Destacó que la subprocuraduría de investigaciones especiales siempre hace acto de presencia cuando se conoce de la muerte de una mujer y la unidad especializada investiga con perspectiva de género, sin embargo aún no se cuentan con indicios de que la muerte de Tania se trate de un feminicidio.

“Se está investigando, no sabemos si la persona tenía alguna relación con la víctima, se manejaba que era novio, luego que no, es muy probable que hayan estado acompañados de otras personas, se está investigando y aun no podemos determinar si se trata de un feminicidio o de un homicidio”, finalizó.





