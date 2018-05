Cortaron mano de ex rector por asalto, no por venganza: fiscal

Ciudad de México

Cuatro ladrones cortaron con un machete la mano izquierda al ex rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral, durante un asalto y no por un acto de venganza, afirmó el fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela.

"Es un tema desafortunado. Nada que ver con alguna venganza, no hay asociación con eso, ningún indicio", además de que "desconocen por completo a la víctima", afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El domingo pasado, el ex rector detuvo la marcha del vehículo en el que viajaba sobre la carretera Villahermosa-Teapa, para esperar a su hijo, quien iba a llevarle una llanta de repuesto, ya que una se le había ponchado.

Con base en la declaración del ex rector, el fiscal afirmó que cuatro presuntos delincuentes salieron de los platanares e intentaron asaltar a Figueroa Cantoral.

El ex rector no llevaba suficiente dinero y les ofreció unos lentes, un teléfono de celular y un reloj de pulso; "se molestan estas personas, cuando (el ex rector) les da la espalda es cuando siente impacto en seco en mano izquierda y siente el desprendimiento de su mano y los ladrones se van", explicó.

Consideró vital y fundamental que el automovilista que auxilió al ex rector había comprado precisamente hielo y una hielera, donde metieron la mano para conservar su estado.

"Es impresionante el valor del ex rector, observa su mano, con su cinturón aprieta el muñón y después de que los vehículos no hacen alto, uno si se detiene, precisamente había pasado a comprar hielo y una hielera y ahí mete la mano. Eso fue vital y fundamental y de ahí lo lleva al hospital para estabilizarlo y llevarlo a la capital", dijo.

Afirmó que ya tienen posibles perfiles de los cuatro delincuentes, quienes aparentemente son trabajadores de los platanares, por lo que ya son buscados.





jbh