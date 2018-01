Morelos desiste impugnar recurso que frena destitución de 'Cuau'

Ciudad de México

La suspensión que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a Cuauhtémoc Blanco para evitar que el alcalde de Cuernavaca sea sometido a juicio político y destituido del cargo por el Congreso del Estado de Morelos, continuará vigente.

El Poder Legislativo de Morelos se desistió del recurso de reclamación que promovieron contra el acuerdo del ministro Alberto Pérez Dayán, y que este miércoles iba someterse a discusión en la Primera Sala de la Corte.

El 6 de diciembre de 2016, Dayán otorgó la suspensión solicitada por el presidente municipal, para el efecto de que el congreso morelense se abstenga de ejecutar la resolución que se llegue a emitir respecto a la revocación de mandato.

El gobierno de Graco Ramírez y el congreso morelense no pueden ejercer alguna medida contra Blanco, hasta en tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie sobre la controversia constitucional interpuesta por el ex futbolista.

La resolución de Pérez Dayán tiene como propósito preservar la materia del juicio, salvaguardar la autonomía del municipio, el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su ayuntamiento y evitar que se le cause un daño irreparable, sin que ello implique, en modo alguno, prorrogar el mandato de su presidente municipal.

El ministro indicó que la suspensión otorgada no impide que el Congreso de Morelos pueda sustanciar el procedimiento de revocación del mandato hasta su conclusión, ya que dicha suspensión únicamente tiene el efecto de que el órgano legislativo se abstenga de ejecutar lo que se llegue a resolver en ese procedimiento.

Posteriormente, Cuauhtémoc presentó otra nueva controversia constitucional donde reclamó que la legislación local y el tribunal superior de justicia de esa entidad, han decidido continuar con el proceso para removerlo del cargo, cuando ya existía una suspensión concedida por la Corte, motivo por el obtuvo una nueva suspensión por parte del ministro Javier Laynez Potisek.

nerc