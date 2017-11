Corte pide acatar sentencias para no caer en "Estado de ficción"

Ciudad de México

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, exhortó a los diversos sectores de la sociedad a cumplir con las sentencias que emiten los tribunales federales para no caer en un "Estado de ficción".

En alusión a los comentarios de diversos actores políticos de la Ciudad de México, entre ellos el destituido jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, Aguilar dijo que todos los juzgadores y especialmente quienes integran la Corte y los tribunales del país tienen el deber de cumplir y de hacer cumplir la Constitución que nos rige y ampara, sin excepciones y sin más miramiento que la justicia y el respeto de todos.

TE RECOMENDAMOS: Jefe delegacional acatará su "injusta" destitución

"En una frase: Si no se cumplen las sentencias el Estado de derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas", expresó.



Al dar comienzo la sesión donde se analizará el futuro del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, y de la titular de la Secretaría de Cultura Federal, María Cristina García, señalados por no acatar con amparos concedido a trabajadores, Aguilar agregó:



"Todas las partes en un juicio y particularmente cuando estás son autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales previamente establecidos, como señala nuestra ley suprema y con mayor razón, cuando estas sentencias se emiten para resguardar los derechos humanos que protege y conoce la Constitución.

"Por ello, la Constitución como la guía de nuestra convivencia que es, exige que las sentencias se cumplan cabalmente y sanciona con severidad el desacato. Todo habitante de nuestro país espera que el sometimiento a la norma jurídica y el cumplimiento a las sentencias que a su amparo se dictan, sean la base del respeto social y de la convivencia pacífica".





jbh