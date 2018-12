Subirá hasta 34% sueldo a policías en 6 años: Sheinbaum

Pedro Domínguez y Alberto Valiente

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que para 2019 las diferentes corporaciones que integran la policía de Ciudad de México tendrán un aumento en su salario de cinco puntos por arriba de la inflación.



“Si la inflación del próximo año es de 4.5 por ciento, tendrán un incremento de 8.4, y eso va a ser año con año, para que, si nos quedamos seis años, tengan un aumento salarial real de 34 por ciento”, anunció la funcionaria.



Durante la celebración del Día del Policía, Sheinbaum dijo que se busca mejorar su labor con incentivos en lugar de castigos.



Asimismo, anunció premios al policía del mes y del año; quienes obtengan el reconocimiento se llevarán 50 mil y 500 mil pesos, respectivamente. Este dinero no saldrá del erario público, sino de organizaciones civiles y empresas privadas, dijo.



En un acto realizado en el Centro Citibanamex, en Santa Fe, la mandataria capitalina informó que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva será revisada para brindar mejores prestaciones, y se comprometió a elevar el apoyo para vivienda, el cual será acorde a las necesidades y mérito de los uniformados.



Sheinbaum reiteró que se realizará un mantenimiento mayor en las instalaciones de todas la unidades de Protección Ciudadana (UPC), para que cada una cuente con médico, dentista, enfermería, comedor y ciberescuela, lo que contribuirá a que culminen sus estudios, además de brindarles mejores condiciones laborales.



Mencionó que se trabajará para que ningún elemento vuelva a pagar de su bolsa el equipo o instrumentos que usan para sus labores diarias de seguridad.



Al término del mensaje, se entregaron reconocimientos a elementos policiacos por frustrar robos, detener ladrones o auxiliar a la ciudadanía.



Entre ellos se otorgó un reconocimiento post mórtem a la policía auxiliar Margarita Rivera Ramos, quien murió al tratar de evitar un robo en la Central de Abasto.



CAPACITACIÓN



El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, se comprometió a que en tres años todos los elementos de la policía de CdMx estén capacitados en protocolos de actuación, derechos humanos y primeros auxilios.



Señaló al gobierno de Miguel Ángel Mancera por gastar 4 mil millones de pesos en alarmas vecinales que no sirven y 100 millones en estaciones de policía que no son funcionales; por el contrario, nunca fue prioridad equipar y profesionalizar a los elementos.



Orta explicó que en esta administración se acabaron las cuotas y ninguno de los elementos tendrá que aportar ningún tipo de recurso, ni para sus mandos directos ni para el secretario de Seguridad o la jefatura de Gobierno.



