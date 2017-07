Ampliar delitos con prisión no es un buen camino: ministro

Ciudad de México

Ante las voces que demandan ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, como la del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien aseguró que el aumento de los homicidios dolosos se disparó por el Nuevo Sistema de Justicia Penal porque se deja libre a las personas por portación de armas de fuego, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro José Ramón Cossío Díaz dijo que extender el catalogo “no es un buen camino”.

Cossío llamó a no politizar el tema y mucho menos a usarlo como bandera política ante la próxima sucesión presidencial, porque en estos momentos está en juego la seguridad del país y podría generarse una crisis mayor.

“Si el país no tuviera un problema de seguridad serio, pues no pasa nada, pero teniendo el problema de seguridad que tenemos, incorporándose personas a actividades delictivas, teniendo los problemas de prisiones que hay, me parece que sería de un enorme egoísmo politizar esto o hacer de esto un elemento de campaña”, manifestó en entrevista.

El ministro señaló que es necesario formar un pacto entre todos los sectores para construir un diagnóstico serio, “no un diagnóstico de culpas”, porque eso los llevará a un “diálogo de sordos”.

“¿Qué no sabíamos desde hace varios años que esto iba a tener implicaciones muy grandes en la forma de actuar de la (Suprema) Corte y la forma en que se están desarrollando los procesos? Se preguntó.

El ministro subrayó que la Corte continuará emitiendo decisiones muy complejas que no van agradar a todo el mundo.

“¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se reformó el sistema penal se generaron una gran cantidad de derechos fundamentales, de derechos humanos a favor de los procesados. Esto lo hizo el mismo Consejo (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo), esto lo aplaudieron las misma organizaciones (como la de Isabel Miranda de Wallace), esto fue en su momento un motivo de euforia casi nacional, pero creo que hay hacernos cargo de que eso estaba a la vista”, expresó.

Cossío Díaz enfatizó que el eslabón más débil del NSJP continúan siendo los policías, peritos y fiscales, por lo que es necesario que se les continúe capacitando para impedir que los delincuentes salgan de las cárceles.





nerc