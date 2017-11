Nuevo sistema de justicia no incrementa delitos: SNSP

Ciudad de México

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, descartó que el sistema de justicia sea el causante del aumento en los índices delictivos en el país y afirmó que si bien hay engranes en este nuevo esquema que pueden arreglarse, el modelo es mejor que el anterior.

"No hay ninguna relación entre el incremento o disminución de la incidencia delictiva y el sistema de justicia penal, creo que hay que decirlo con toda claridad. El sistema de justicia penal, sin embargo, necesita fortalecer algunas de las piezas que no están funcionando o que podrían funcionar mejor, pero no puede atribuirse al sistema de justicia penal cualquier incremento o disminución de la incidencia delictiva", aseguró.

Durante la presentación del programa del noveno Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que tendrá lugar el 29 de noviembre, Vizcaíno Zamora admitió que "quizá la sociedad ha señalado reiteradamente lo que se conoce como la puerta giratoria: que se detiene a una persona, que es presentada ante el ministerio público, después ante un juez y que eventualmente queda en libertad, no tiene prisión preventiva como medida cautelar".

"En el viejo sistema de justicia la sociedad estaba acostumbrada a que todo mundo tuviera prisión preventiva; en el sistema penal acusatorio la prisión preventiva es una excepción, no es una regla general. La prisión preventiva debe ser aplicada solamente, como lo señala la Constitución, cuando se pone en riesgo el procedimiento penal, cuando se pone en riesgo a la víctima, cuando existe la posibilidad de reincidir en la comisión de un delito y para ello lo que tenemos que hacer es fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares (donde) hoy encontramos más debilidades que fortalezas",dijo.

Layda Negrete, del Sistema Nacional sobre Juicios Orales, dijo que no puede responderse "con corazonadas" si hay relación entre la incidencia delictiva y el sistema de justicia y que se requiere de un sólido estudio estadístico.

Orlando Camacho, de la organización México SOS, afirmó que el sistema de justicia no tiene la culpa de todo lo malo que sucede en materia de seguridad y aseguró que durante la implementación de este nuevo sistema no todos se lo tomaron en serio y hubo deficiencias y negligencias.









