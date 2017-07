“Sistema de justicia, ‘Babel procesal’”

A un año de la plena entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, este modelo ha derivado en una Babel procesal en la que los operadores “no saben cómo hablarse entre sí”, lo que ha impactado en el incremento de hechos delictivos, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.

En entrevista con MILENIO, sostuvo que “no se trata de repartir culpas” entre autoridades, legisladores y jueces, sino de unir fuerzas para abatir la violencia y la criminalidad con apego al estado de derecho.

Consideró que se deben realizar “ajustes imprescindibles” en el esquema penal, porque este es “perfectible”.

Rechazó además que exista un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación por este tema.

“La capacitación en el nuevo sistema no fue pareja. Fue fragmentaria y dispersa, no se trabajó conjuntamente y derivó en lo que, decíamos, es una Babel procesal. Estamos ante un problema y debemos solucionarlo”.

Dijo que la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación es “absolutamente respetuosa” de las decisiones de los juzgadores, aunque en muchos casos no comparte las resoluciones, las cuales son apeladas por la vía jurídica.

Ante las críticas al sistema de justicia, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo la semana pasada que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad en el país, porque esa es tarea de las autoridades del Ejecutivo”.

Luego, el ministro José Ramón Cossío señaló que la principal falla en la implantación son los policías, peritos, fiscalías y procuradurías, por lo que aseguró que es un error pensar que este sistema mejorará solo con modificar las leyes.

Al respecto, Sales indicó que “es tiempo de sumar, no podemos estar divididos, tenemos que unirnos en beneficio del país, de proteger a los ciudadanos, porque de lo contrario quienes ganan son los delincuentes”.

El funcionario tiene una amplia y reconocida trayectoria en el sistema de procuración de justicia en México; sabe de lo que habla, aunque sus opiniones, como la propuesta de reformar la legislación para que quienes sean detenidos con armas de fuego merezcan prisión preventiva inmediata, le han traído críticas y descalificaciones.

Sostiene su teoría de que el incremento de los homicidios se debe, entre otras causas, a la liberación de detenidos por portar armas de fuego, incluso a quienes se les han decomisado fusiles antiaéreos Barret y rifles AK-47.

Puntualizó que otro de los factores es la fragmentación de los cárteles y organizaciones delictivas, lo que los ha hecho más violentos, y un ejemplo es el de Sinaloa.

—¿Qué opina de las declaraciones del presidente de la Corte y del ministro Cossío, hay un enfrentamiento entre poderes?

—Yo respeto enormemente al Poder Judicial federal. Yo hice la primaria en nueve escuelas porque mi papá, Renato Sales Gasque, fue juez de distrito y magistrado de circuito. Mi esposa es igualmente magistrada y yo trabajé por más de ocho años ahí.

“Nosotros no criticamos al Poder Judicial. Lo que decimos es que un efecto perverso, indeseado, de la reforma constitucional es posibilitar que gente que antes ingresaba a prisión por portar armas largas ahora pueda ser liberada con base en la modificación”.

Sales precisó que obviamente no es ésta la causa exclusiva del incremento en los homicidios cometidos con armas de fuego, pero sin duda es una de ellas.

“Hay otras, quizá aún más importantes, como la disputa entre los cárteles fragmentados por lo que hemos llamado los mercados salvajes de la droga, otra más, la incertidumbre que se genera en las transiciones de gobierno. La ausencia de fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

“Yo llamaría la atención sobre la necesidad de reformar el artículo 123 apartado B fracción 13 de la Constitución que trata discriminatoriamente a policías, fiscales y peritos, que discrimina, pues, a los operadores del sistema. Si realmente queremos fortalecer a las policías habrá que comenzar por reformar este artículo profundamente injusto”, destacó.

—Usted dijo en una ponencia que el nuevo sistema derivó en una Babel procesal.

—Los operadores de nuevo sistema no saben aún cómo hablarse entre sí. La capacitación ha sido fragmentaria y dispersa. No se capacitó conjuntamente ni se intercambiaron roles. La capacitación, que debió ser integral, inició a la inversa.

“Los primeros en capacitarse fueron jueces y magistrados. Al último se dejó al primer respondiente. Al policía. ¿De qué sirve un gran caso si el casquillo que es indicio no puede constituirse en dato de prueba? debido a que lo pisó un policía o el fiscal quiso cerciorarse personalmente del calibre sopesándolo en la mano. Cuando hablamos de Babel procesal nos referimos a la ausencia de un lenguaje común entre los operadores”.

—Pasaron ocho años para la implementación del nuevo sistema y ahora resulta que tiene fallas.

—Yo pienso desde hace mucho que el nuevo sistema es el mejor. Mucho antes de que se reformara la Constitución en 2008. Pero ningún sistema es perfecto, es perfectible. “Habría que revisar lo que hizo Colombia para ajustar su sistema y atemperar lo que se conoce como puerta giratoria. Lo que solicitamos es que un delito de peligro, como portación de arma de fuego de uso exclusivo, léase, armas de alto poder, lanzagranadas, amerite prisión preventiva oficiosa.

“Qué más argumentación del fiscal puede necesitar el juez si se detuvo en flagrancia a una persona con esa clase de armamento. Se dice que atenta contra la presunción de inocencia. No hay derechos absolutos. Cuando los derechos se enfrentan ha lugar a lo que se conoce como ponderación. Esas armas no las usarán para cazar conejos, no para colgarlas en la pared de la biblioteca.

“Es claro que alguien que porta esas armas lo hace para matar. La pregunta es ¿Debemos esperar que mate? No es derecho penal de autor. No es por la cara o por los tatuajes. Es derecho penal de acto. Portar armas así entraña un peligro que la sociedad no debe permitir”.