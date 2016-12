Presenta mando otro plan para seguridad del sur de Tamaulipas

Sur de Tamaulipas

Habrá un rediseño en la estrategia de seguridad pública desplegada en Tampico, Ciudad Madero y Altamira tras la llegada de un nuevo delegado de la Policía Estatal, el cual contempla incrementar el número de elementos del Grupo Lince.

"De ahí el rediseño de estrategia que él está implementado para dar mejores resultados", declaró la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, tras reunirse en su oficina con Alejandro Beaven Magaña, encargado de Fuerza Tamaulipas en el sur.

Tras el encuentro, se le precisó a la edil que no habrá un refuerzo importante de elementos enfocados al patrullaje de los municipios del sur, sin embargo sí se harán algunas incorporaciones en un grupo en específico.

"En este momento son los mismos elementos, Fuerza Tamaulipas tiene alrededor de 280 efectivos para los tres municipios y la importancia es que, él como nuevo coordinador, cuando requiera más elementos en un lugar pueda tomar del otro municipio.

Sin embargo el número de elementos del Grupo Lince sí se incrementa, quienes son los policías que patrullan en motocicletas, ya que de ser 10 elementos en dicho grupo ahora serán 15 los que van a trabajar en los tres municipios", refirió la alcaldesa tras la reunión.

TE RECOMENDAMOS:Titular de la PEA desconoce problemas de inseguridad



Peraza Guerra dijo que otra de las noticias que le dio Beaven Magaña en la reunión fue el nombramiento de un nuevo coordinador de la Policía Estatal en Tampico, luego que el anterior en el puesto fuera dado de baja.

"Me vino a traer la noticia de que ya tenemos coordinador aquí en Tampico también, se llama René Hernández Romero, es un elemento muy trabajador y es un ex policía que ha estado en diferentes lugares, es decir, es policía, no es marino ni soldado", declaró.

Apuntó Peraza Guerra que se acordó una visita al cuartel de Fuerza Tamaulipas que se encuentra en el centro de Tampico, ya que recibió el reporte de que no se encuentra al cien por ciento y requiere de algunas mejoras.





JERR