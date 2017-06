Policías cumplen con pruebas de control y confianza

Torreón, Coahuila

En Coahuila el 100% de los elementos policiacos cumplen con los exámenes de control y confianza, esto como parte las acciones que se establecieron en la entidad a través del Consejo Estatal de Seguridad denominado "Cero Tolerancia".

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que los elementos que quieran ingresar a las corporaciones "son bienvenidos, siempre y cuando pasen las pruebas de control y confianza".

"Coahuila está protegido, elemento que quiera estar tiene que pasar por las pruebas de control y confianza, además los elementos en activo tienen un máximo de dos años de vigencia en su examen".



Resaltó que Coahuila se ha destacado por haber sido el primer Estado que logró que todos sus policías cuenten con certificación, decisión que fue presentada en el Consejo de Seguridad y respaldada por el Gobernador Rubén Moreira y por los alcaldes.

Expresó que en algunas entidades los elementos que no cumplen con los exámenes y que no pueden ser policías, los colocan en otras áreas administrativas en donde no se exija ese tipo de control, mientras que en Coahuila se da de baja, se sube a plataforma y se le da un seguimiento para que no sea contratado en alguna otra corporación.

Señaló que cada dos años o menos, los elementos se estarán reevaluando en el Centro de Control y Confianza, en el municipio de Ramos Arizpe.

Expuso que este tipo de acciones deben de continuar, así como las reuniones semanales de evaluación y seguimiento por parte de las corporaciones de seguridad.





LMG