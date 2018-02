Hubo 111 secuestros en enero: Miranda de Wallace

Ciudad de México

En enero hubo 111 secuestros, la cifra más baja durante la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, al destacar que también disminuyó el número de víctimas a 135 y se incrementó el de detenidos a 150.

"No quiero pensar que por un tema electoral estén cambiando de política y nos estén haciendo trampa para ocultar los secuestros. A mí me sorprende mucho, porque todos los delitos han ido a la alza y curiosamente en enero por primera vez en la historia de esta administración tenemos la menor cantidad de delitos de secuestros", dijo en conferencia de prensa.

Los estados con mayor incidencia de secuestros fueron Estado de México (30), Veracruz (17), Guerrero (9), mientras que las entidades sin reportes de ese delito son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

TE RECOMENDAMOS: Reaparecen en un video dos policías 'levantados'

Señaló que es preocupante que 486 menores hayan sido detenidos por secuestro de enero de 2012 a agosto de 2017, lo que representa 5.7 por ciento, de los 8 mil 442 arrestados en el país por ese delito durante el mismo tiempo.

Los estados con mayor cantidad de menores involucrados en secuestros son Tamaulipas con 77; Estado de México y Guerrero, con 62 cada uno. Las entidades sin menores detenidos fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Tlaxcala.

Los estados con mayor número de detenidos, incluyendo mayores y menores de edad, durante los últimos dos años, son Estado de México con 672, Veracruz 417, Morelos 157, Guerrero, 146 y Tabasco 129.

Destacó que la Ciudad de México registró 7 secuestros, sólo que la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República y no de la Procuraduría capitalina, "por eso ésta puede decir que no registró ningún secuestro".

Video de agentes es sobajar al Estado

Miranda de Wallace llamó a la ciudadanía a no creer en los videos que presenta el crimen organizado como el de los integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes fueron levantados el pasado 5 de febrero de Nayarit.

"A mí me duele mucho porque es sobajar al Estado, el Estado somos todos, es humillar a las instituciones y yo espero que no haya ningún bobo que se crea todo lo que le pusieron a decir a estos policías porque es obvio que si te ponen un arma tú vas a decir hasta que violaste a tu abuelita verdad. Porque está amenazado es indudablemente el crimen organizado va teniendo un gran poderío y por esto no me canso de decir para todos aquéllos que lastiman a nuestras instituciones de verdad cuestiónense dos veces.

"Yo me estremezco cuando escucho por ahí a un candidato decir que va a quietar el Cisen, que la Suprema Corte de Justicia se va al diablo prácticamente que nos sirven las instituciones es empático deberíamos de estar pensando en fortalecer nuestras instituciones, la respuesta debería de ser cómo hago para que la inteligencia este al servicio de los mexicanos y no de los políticos, como le hago para quitarle el dinero a los narcos", dijo.

Confió en que la agencia criminal de PGR dé con estos delincuentes, ya que "sería un buen escarmiento para que no vuelvan a levantar a ningún agente".





jbh