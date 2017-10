Ministro: habrá seguridad jurídica con jueces imparciales

Ciudad de México

Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo que la seguridad jurídica permite la convivencia y la paz social, y afirmó que si el juez es imparcial a cualquier presidente o gobernador, habrá justicia.

"Los jueces imparciales dan seguridad al país. No importa quién sea la parte que está comprometida, qué tan importante les parezca, que porque el señor presidente o el señor secretario o el gobernador de algún lado, si el juez es imparcial podremos estar tranquilos de que habrá justicia", expresó.

Al dictar la Conferencia Magna Seguridad Jurídica, durante la 94 Asamblea Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dijo que no es suficiente con la solución de los conflictos, sino también garantizar también que se haga rápidamente con jueces imparciales.

Indicó que algo muy importante en la que trabaja el Poder Judicial de la Federación es en crear constantemente más tribunales, para que la resolución de los conflictos se haga rápidamente, porque justicia lenta no es justicia.

"Cuando no se resuelven los problemas ya no sirve para nada, una resolución que se haya tardado muchísimo. Es necesario que sea oportuno el cumplimiento de las sentencias y de las resoluciones que se vayan tomando por los jueces".

Sostuvo que el cumplimiento de las sentencias es de tal importancia que está previsto en la Constitución la destitución y consignación de las autoridades que no las acaten.

"No basta saber que tenemos un juez y una decisión que se puede tomar, sino que tenemos que saber que esa decisión se cumpla, porque si no, no tendríamos más que un papel que no sirve para nada. Y tan es así que la Constitución señala que la autoridad que no cumpla con la sentencia debe ser destituida de su cargo y consignada penalmente ante un juez".

Señaló que en nuestro país, solo en materia federal, la justicia del Poder Judicial de la Federación resuelve un millón 200 mil asuntos cada año, en los que la mayoría son juicios de amparo en los cuales la gente exige el respeto a sus derechos.

Lo que genera un entorno de seguridad y limita la actuación de la autoridad.

Resaltó que la Constitución es tan acertada de que el juicio de amparo es importante para la defensa de sus derechos, que exige el cumplimiento de sus sentencias.

Finalmente, destacó que en la SCJN lo han hecho en reiteradas ocasiones y pronto tienen que resolver también algunos casos en que la autoridad se resiste al cumplimiento de las sentencias y tendrán que destituirlos y consignarlos ante un juez.