Niegan amparo a sargento acusado de homicidio en Palmarito

El primer Tribunal Unitario en Puebla negó un amparo al sargento José, militar que presuntamente asesinó a un civil durante un enfrentamiento con presuntos huachicoleros en Palmarito, Puebla, para llevar el proceso en libertad, informó su abogado Alejandro Robledo.

Afirmó que el magistrado Carlos Loranca, quien revisó el tema, ha sido involucrado en distintos medios de comunicación con líderes huachicolaeros, por lo que no confían en el sistema de justicia en Puebla.

"Tenemos una justicia parcial, viciada en el tribunal unitario en Puebla que pertenece al sector circuito. Estamos solicitando una revisión del caso porque francamente no confiamos en la justicia federal en Puebla", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula y agregó que "Carlos Loranca Muñoz está adscrito al primer tribunal unitario, resulta que varias notas periodísticas, de muchos periódicos no sólo de Puebla, lo vinculan y sale en una foto con el senador panista o ex panista Javier Lozano y con el líder de los huachicoleros Othón Muñoz".

El abogado acusó al magistrado Loranca Muñoz de no resolver el amparo del sargento José por lo que el tribunal "está viciado" y tendrán que "ir peleando todo el proceso".

El sargento José es acusado del homicidio de Paulino Martínez Silva, El Pavis o El Pavín, a quien presuntamente disparó el 3 de mayo del año pasado en el poblado de Palmarito Tochapan, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, durante un enfrentamiento con presuntos huachicoleros.





