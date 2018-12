Saquean cajero de la CFE en San Nicolás

Agustín Martínez

La delincuencia sigue haciendo de las suyas y esta vez le tocó el turno a las instalaciones de la CFE ser el blanco de un ladrón que dañó y saqueó un cajero automático, en el municipio de San Nicolás.



Utilizando una sierra eléctrica y un esmeril, el delincuente forzó el tablero y el panel frontal del dispositivo, así como un cartucho para apoderarse de una importante suma de dinero, hasta el momento no cuantificada.



Los hechos ocurrieron en los módulos que se ubican en la avenida Churubusco y Cordillera de los Andes, en la colonia Francisco G. Sada, en los límites con la zona oriente de Monterrey.



Hasta aquel inmueble que se localiza entre las avenidas Ruiz Cortines y Rómulo Garza, acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fuerza Civil y de la Policía Municipal.



Fue un usuario quien, como las 09:00 horas de ayer jueves, alertó al personal administrativo de la sucursal sobre los daños al cajero, cuando se disponía a depositar el pago de su servicio.



Por medio de las bitácoras y las imágenes del servicio de vigilancia se estableció que el ilícito fue cometido a las 00:50 horas y los empleados llegaron a laborar alrededor de las 08:00, pero no se percataron de los hechos.



En las imágenes del circuito cerrado se aprecia a un solitario delincuente de complexión delgada, quien viste pantalón de mezclilla gris y camiseta negra, además de una gorra del mismo color con marca visible en tono claro.



El desconocido utilizó una sierra caladora o esmeril para forzar primero la carátula o tablero, y luego dañó uno de los cartuchos o depósitos internos para apoderarse de una importante cantidad de efectivo.



Ante los agentes ministeriales que acudieron a realizar las investigaciones, el gerente de la sucursal, de nombre Miguel Ángel Lara Rodríguez, de 37 años, señaló que el personal se retiró, sin ninguna novedad, como a las 16:30 del miércoles, pues la atención personal a los clientes se termina a las 16:00, aunque el área de los cajeros electrónicos está abierta las 24:00 horas.



Relató que ayer al incorporarse a las labores no supieron nada del incidente, hasta que un usuario les avisó; el reporte lo realizó el gerente ante las autoridades.



Los peritos de la Fiscalía del Estado se encargaron de recabar indicios en el lugar donde se cometió el ilícito, y con las imágenes de las cámaras esperan poder identificar al responsable en el transcurso de los próximos días.