Santiago Nieto desiste de regresar a Fepade: "no hay condiciones"

El ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, envió una carta al Senado para retirar su objeción de procedimiento para que no fuera removido del cargo, ya que no existen las condiciones para realizar su labor.

“No existen condiciones para que el suscrito, aún obteniendo la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para ser designado en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento”, aseguró.

En la misiva, dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, Nieto Castillo expuso que la remoción dictada por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Beltrán del Río contenía algunos vicios jurídicos como la falta de motivación y violación del debido proceso, en razón de que no fue llamado al procedimiento en forma de juicio.

“No tuve conocimiento de las razones de mi remoción, en la razón de la vaguedad del propio estilo del propio escrito; siendo que por los medios de comunicación se difundió que las razones correspondían a una publicación de una entrevista del suscrito, en un medio de comunicación, que tal como hice del conocimiento público no correspondía con absoluta fidelidad”, dijo.

Aseguró que desistir de este proceso, no implica que vaya a claudicar de probar que su remoción fue ilegal, pero dijo que no es “pertinente continuar con un proceso que polariza a la sociedad y lesiona a las instituciones”.

